Місячний календар покупок на вересень: в які дні не можна робити ніякі покупки

Кожен місяць має певні дні, які є сприятливими чи ні до різних покупок – якихось незначних чи коштовних. Якщо хочете, щоб ваша річ вам довго прослужила, варто звертати увагу на ці дні та визначати оптимальні періоди для здійснення покупок.

Фаза Місяця має помітний вплив на наше життя, пишуть Поради 24. Часом у вирі подій ми можемо цього й не помічати, але бувають дні, коли все падає з рук, а покупки є невдалими. Буває й по-іншому, коли все йде просто бездоганно і вдається все, що ми собі плануємо. На це прямо впливають місячні дні, на які треба звертати увагу.

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Якщо вам треба придбати додому телевізор, пилосос чи пральну машинку, то краще скористайтеся місячним календарем, щоб знати, в які саме дні варто поспішати в магазин.

Згідно з місячним календарем, якщо здійснити покупки в правильний день, то товари довго прослужать, а от несприятливі дні призведуть до поломки, тож ви лише надарма витратите гроші.

Кожного місяця є кілька фаз: новий, повний, спадний та згасаючий. Керуючись ними, ви зможете визначити, коли саме варто робити покупки, а коли від них треба відмовитися.



Названо найкращі та найгірші дні для покупок / Фото Pexels

Місячний календар покупок на вересень

Астрологи радять здійснювати покупки в Новий Місяць. Він добре впливає на всі сфери людського життя, дарує нові можливості, покращує фінансовий стан та дозволяє отримувати багато приємних моментів. Це стосується і покупок. У Новий Місяць можете купувати будь-який одяг, косметику, меблі, техніку та будь-що інше. У цей час навіть варто планувати відпустку та купувати квитки, оскільки можете натрапити на хорошу знижку.

З настанням Повного Місяця варто проявляти певну обережність. Цей період не є сильно небезпечним, але таки має певний вплив на людину. Вона стає вразливою, не здатна оцінити всі ризики, тому може здійснити імпульсивну покупку, про яку згодом пожаліє. Тому, якщо бачите в календарі Повний Місяць, покупку товарів краще перенести на інший день.

Обережними треба бути під час Спадного Місяця, оскільки чомусь саме в цей період хочеться накупити багато зайвих речей, які з часом можуть здатися непотрібними. Просто випишіть на аркуш все, що вам треба купити, а вже після того, як Спадний Місяць пройде й передивіться, що саме вам з цього є потрібним.

Астрологи кажуть, що вдалим для покупок є фаза Згасаючого Місяця. Тут вже можете купувати все, що вам заманеться. Всі витрачені кошти подарують позитивні та гарні емоції та швидко до вас повернуться. Та й з фінансами на роботі все буде складатися якнайкраще.