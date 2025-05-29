Місячний календар справ на червень: погані та хороші дні для вирішення завдань

Щоб червень пройшов вдало, варто скласти план справ з урахуванням місячного календаря. Усі завдання й цілі можуть успішно завершитися, але для цього треба зрозуміти, які дні є вдалі, а яких треба остерігатися, бо вони несуть в собі погану енергетику.

Для того, щоб червень пройшов успішно, варто звернути увагу на певні календарні дні, пише 24 Канал. Позитивні дні принесуть у ваше життя чудові події, а от негативні дати погано впливають на моральний та фізичний стан. Якщо запланувати певні справи в невідповідний день, то ці плани не вийде реалізувати.

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Місячний календар справ на червень

За місячним календарем на червень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 червня;

– з 1 по 13 червня; Повний Місяць – 14 червня;

– 14 червня; Спадний Місяць – з 15 по 28 червня;

– з 15 по 28 червня; Новий Місяць – з 29 по 30 червня.

Астрологи не радять починати нові справи в період, коли Місяць в Повні чи Молодику. Найкраще починати щось нове в період росту Місяця. Це означає, що з 1 по 13 червня чи з 29 по 30 червня можна робити всі задумані завдання, які принесуть у ваше життя успіх.



Місячний календар справ 2025 / Фото Pexels

У Спадний Місяць рекомендовано закрити всі незавершені справи, які ви ніяк не можете закрити певний час, оскільки саме цей час дозволяє вирішити все, що давно тягнеться.

До речі! У нас є загальний місячний календар на червень. Він допоможе вам зрозуміти, як все спланувати в багатьох справах в перший місяць літа.

Для тих, хто планує у червні фінансові операції, походи до косметологів чи інших beauty-майстрів, чи поїздки, то рекомендуємо звернути увагу на правильні дні, які підійдуть для вирішення справ.

Найкращі дні для фінансових операцій: 1, 4, 6, 9, 11, 13 червня

Найкращі дати для будь-яких починань: 2, 3, 5, 7, 13 червня

Найкращі дні для косметичних процедур: 1,5, 6, 8, 10, 12 червня

Найкращі дні для поїздок: 2, 4,7,8, 10, 29, 30 червня.

Місячний календар справ на червень кожному допоможе зрозуміти, коли варто займатися певними справами, а коли від них краще відмовитися.