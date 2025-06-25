Місячний календар справ на липень: хороші та невдалі дні для вирішення завдань

Попереду нас чекає другий місяць літа, а це означає, що час складати план справ. Щоб все здійснилося, радимо обирати вигідні дні за фазою Місяця. Саме вони дозволяють чітко зрозуміти, у які саме дні варто вдаватися до вирішення завдань.

Врахуйте певні календарні дні, щоб липень пройшов вдало, пише 24 Канал. Якщо взятися за справи у невідповідні дні, то цілком ймовірно, що моральний та фізичний стан буде невідповідним для вирішення важливих справ.

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Місячний календар справ на липень

Зростаючий Місяць : – 1 – 9, 25 – 31 липня;

: – 1 – 9, 25 – 31 липня; Повня : 10 липня;

: 10 липня; Спадний Місяць : – 11 – 23 липня;

: – 11 – 23 липня; Молодик: 24 липня.

Енергетика кожної фази Місяця має сильний вплив на наше життя, тому варто вберігати себе від чогось важливого в періоди, коли Місяць перебуває в Повні чи Молодику. Гарно вдаються справи в період росту, тому з 1 по 9 липня та з 25 по 31 липня можна братися за будь-які справи, оскільки вони принесуть успіх.



Календар справ на липень / Фото Pexels

Спадний Місяць підходить для завершення справ, які тягнуться тривалий час. Позакривайте всі хвости, які не встигли доробити в попередній місяць.

Для тих, хто планує у липні поїздки, проведення фінансових операцій, починання чи косметичні процедури, то радимо обрати дні, які найкраще для цього підійдуть.

Найкращі дні для фінансових операцій: 1, 5, 9, 24, 28 липня.

Найкращі дати для будь-яких починань: 3, 7, 25, 30 липня.

Найкращі дні для косметичних процедур: 2, 6, 24, 27, 29 липня.

Найкращі дні для поїздок: 4, 8, 26, 31 липня.

До слова, ми розповіли, коли найкраще стригти волосся у липні. Більше читайте в матеріалі.

Цей місячний календар на липень є орієнтиром, який вказує, коли краще братися за справи, а коли їх варто уникати, щоб не накликати у своє життя неприємні події.