Чи можна прати у Чистий четвер: одиниці знають відповідь

Чистий четвер для багатьох людей – це один з найважливіших днів Страсного тижня, що передує Великодню. І, звісно, він оповитий безліччю прикмет та забобонів.

Купання та прибирання мають особливе значення у Чистий четвер, адже це є вшануванням вчинку Ісуса Христа, коли він саме перед Таємною вечерею обмив ноги своїм учням, повідомляє 24 Канал. Але чи можна у цей день займатися не тільки купанням, але й пранням одягу?

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Чи можна прати у Чистий четвер?

Ще один важливий ритуал Чистого четверга – це прибирання, і йому здавна приділяли особливу увагу. Саме у цей день було важливо помити вікна, двері та підлогу. Окрім того, виносили також мотлох та непотріб, що накопичувалися за рік.

Мити та підмітати оселю починали з дальніх кутів і до порога – вірили, що так можна вимести з дому усі негаразди, а натомість запустити чисту та позитивну енергетику. При цьому потрібно було уявляти, як разом із брудом ви виносите з дому все лихе та погане.

А ось у воду, якою мили оселю, потрібно було покласти монетку – начебто це забезпечувало достаток на весь прийдешній рік. Після того, як чистоту вже було наведено, монету виймали з води та клали у темний куток дому на цілий тиждень, аби вона "відпочила". Витрачати таку монету не варто було.

До речі, раніше ми вже розповідали, як саме прибирати у оселі в Чистий четвер, аби привернути у свій дім щастя.

Зважайте, що після Чистого четверга і аж до закінчення Великодніх свят прибирати вже не можна, тож з усіма справами потрібно закінчити саме у цей день. Окрім того, не можна нічого й позичати – ні гроші, ні речі. Начебто це може призвести до того, що багатство покине дім на цілий рік.

Але є й ще одна важлива традиція на Чистий четвер – весняне прання. Начебто після цього дня у домі має бути чистим все: не тільки одяг, але й постільна білизна, простирадла, скатертини, рушники, фіранки, штори, покривала тощо. Тож можна без страху запускати пральну машинку та чистити одяг.



У Чистий четвер можна прати одяг / Фото Pexels

Та це не єдине завдання на Чистий четвер. Також потрібно було: