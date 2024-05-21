Щоб не зіпсувати річ: чи можна прати подушку у пральній машині

Кожного дня у побуті нам доводиться зіштовхуватися із різними видами забруднень. І деякі несуть речі до клінінгових компаній, а інші ж намагаються впоратися із проблемою самостійно.

Ми використовуємо подушку кожної ночі, і через піт, бруд та пил, які накопичуються на тканині, з часом вона втратить привабливий колір та свіжий запах. Для того, щоб річ можна було використовувати довго та безпечно, її потрібно регулярно чистити. Та чи можна робити це у пральній машинці?

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Які подушки можна прати у пральній машинці

Коли мовиться про брудні подушки, у вас є три варіанти дій: віддати їх у хімчистку, випрати вручну чи просто закинути у пральну машинку. І тут питання не тільки у кількості витрачених зусиль, але і у тому, щоб не зіпсувати подушку, адже для різних наповнювачів підходять різні види чищення.

Наприклад, у пральній машині можна прати подушки з такими наповнювачами:

пух чи перо;

з овечої вовни;

з бамбукового волокна;

антиалергенні подушки;

поліефірного волокна, мікрофібри.

Натомість є декілька видів наповнювачів, які потрібно прати тільки вручну. Зокрема, це подушки-антистреси, які всередині мають масажні синтетичні гранули. Також анатомічні подушки потребують ручного прання. Обережно прати також потрібно подушки з латексу, віскоеластику та силікону.

Але є і категорія подушок, які взагалі категорично заборонено прати: з гречаного лушпиння, з ефектом пам'яті. Якщо ж така подушка дуже сильно забруднилася, її варто віднести в хімчистку.



Деякі подушки можна прати у машинці / Фото Pexels

Як правильно прати подушки

Спершу вам потрібно визначити, який наповнювач у вашій подушці – від цього буде залежати і режим прання, і рекомендований мийний засіб. Якщо ви проігноруєте ці особливості, після чищення подушка може втратити пружність та м'якість і стати жорсткою.

Ось за якої температури прати різні подушки:

бамбукові – 60 градусів;

натуральні матеріали тваринного походження – 30 градусів;

синтетичні – 40 градусів;

антиалергенні – 60 градусів.

Не забудьте також встановити відповідний режим у пральній машині – "Пух" чи "Шерсть". Якщо такого режиму немає, можна виставити делікатний.