Чи можна садити ялинки та туї біля хати: ви будете здивовані

Кожен господар хоче прикрасити подвір’я красивими туями чи посадити ялинки, втім навколо цих хвойних дерев точаться чимало суперечок. Давайте разом спробуємо дізнатися, чи все ж таки можна їх висаджувати біля хати.

Чомусь хвойні дерева оповиті забобонами, пишуть Porady 24. І хоч ялинка завжди викликає у нас усмішку, бо нагадує зимові свята, Різдво та Новий рік, з нею пов’язані негативні забобони.

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Забобони про саджання ялинки біля хати

Езотерики кажуть, що дерево є енергетичним вампіром, оскільки здатне забирати енергію. Ще кажуть, що посаджена ялинка є символом негараздів.

Труни колись робили з хвойних дерев, а гілками ялини встеляли останній шлях померлої людини з дому до місця поховання. Також кажуть, що на подвір’ях, де посаджена ялинка, будуть проблеми з чоловіками. В сім’ї постійно будуть сварки, розлучення, зради. За повір’ям, якщо ялинка виросте вищою за дім, то когось з членів сім’ї чекає передчасна смерть.

Заборонялося садити хвою молодим дівчатам. Старожили казали, що вона не зможе вийти заміж та народити дитину.



Садити хвою можна тим, хто не вірить в забобони / Фото Pexels

Чи можна садити хвою біля хати

Якщо не вірити прикметам, які часто є перебільшеними, досвідчені садівники не дуже радять саджати хвою біля будинку. Дерево здатне зруйнувати фундамент на ділянці, оскільки має велику кореневу систему. Також хвоя висушує ґрунт і створює тінь на ділянці, а це вкрай погано впливає на плодові дерева, оскільки через погане світло вони будуть давати поганий урожай.

Рекомендації для тих, хто буде садити хвою біля хати

Для тих, в кого велика земельна ділянка і дуже хочеться посадити ялинку й туї, радимо звернути увагу на кілька поширених рекомендацій.

Садіть дерева щонайменше за 10 метрів від будинку. Таким чином ви уникнете проблем з корінням, яке сильно розростається.

Пам’ятайте про тінь, яку створюють великі гілки ялинки, тому саджайте у радіусі 5 метрів, аби вони не перешкоджали росту квітам чи кущам, а тим більше плодовим деревам.

Якщо маєте можливість – посадіть кілька дерев, щоб у випадку грози, блискавка не вдарила в поодиноке дерево. Не забувайте доглядати за деревами та перевіряти на наявність хвороб чи шкідників.