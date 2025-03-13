Чому ніколи не можна шити ввечері: відповідь знають одиниці

Про шиття та рукоділля існує дуже багато народних прикмет – і чимало з них допомагають уберегтися від проблем та негараздів.

Певно, більшості людей бодай раз доводилося чути, начебто не можна шити на ніч, повідомляє 24 Канал. Ось тільки причину цієї дивної прикмети знають далеко не всі.

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Чому не можна шити ввечері?

Дуже часто трапляється так, що для ремонту одягу чи шиття вдається тільки викроїти хвилинку ввечері – втім, прикмети застерігають від того, аби сідати за рукоділля після того, як стемніло. Вважається, що такі дії можуть принести чимало неприємностей, зокрема й фінансових.

Наприклад, одна з прикмет свідчить, що шиття після заходу сонця – це до збитків, а якщо ви ще й шиєте за слабкого освітлення – тоді можна накликати на себе безліч проблем та неприємностей.

До речі, фінансові проблеми можуть викликати й інші речі: езотерики попереджають не позичати та не віддавати гроші у кілька конкретних днів.

Інша ж прикмета говорить, що якщо шити пізно ввечері – можна піддатися на диявольські підступи, а користування гострими предметами, зокрема й голкою, на ніч, призводить до відпливу фінансів та шкоди здоров'ю.

Також вважається, що якщо зашивати одяг коханої людини пізно ввечері, можна втратити це кохання чи навіть розчаруватися в особистих стосунках. Пришивати ґудзики не можна також – будуть сварки та конфлікти у домі.

До речі, якщо потрібно зашити одяг, який ви одягнете наступного ранку, краще прокинутися раніше та зробити це тоді ж. Інакше ви можете приректи себе на небезпеки та випробування, а також безліч перешкод.



Шити ввечері не можна / Фото Pexels

Також шиття радять уникати й в певні дні тижня – зокрема у понеділок. Вважається, що в цей день голка обов'язково буде колотися, а якщо ще й займетеся важливим шиттям, пізніше його доведеться багато разів перероблювати. В неділю ж взагалі не можна займатися хатніми справами, і шиттям також, тож краще уникати цієї роботи у такий день.

Багато людей знають і про давню прикмету, що не можна шити в дорогу – так можна зіпсувати майбутню подорож, а людину в дорозі чекатимуть тільки біди та нещастя. Предки завжди ставилися до прикмети з великою повагою та намагалися її не порушувати.