Чи можна ставити теплу їжу в холодильник: знають не всі

Вам точно доводилося чути про те, що ставити теплі каструлі та тарілки з їжею до холодильника не можна. Але ось про причину заборони чути доводилося вже далеко не всім.

Якщо вам потрібно терміново охолодити якусь страву, поставити її у холодильник може здатися непоганим рішенням, повідомляє 24 Канал. Ось тільки робити цього все ж не радять – але не всім.

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Чи можна ставити гаряче в холодильник?

Виявляється, в деяких випадках ставити у холодильник гарячу каструлю дозволяється – але тільки у випадку, якщо у вашому холодильнику є спеціальний відсік для гарячого, або ж технологія швидкого охолодження та заморожування продуктів.

А сучасні холодильники з технологією No Frost між охолоджуючим контуром та задньою стінкою мають спеціальний простір, де накопичується охолоджене повітря. Після цього воно переганяється вентилятором і техніка не страждає так сильно як ті холодильники, які не мають відповідної функції.



В більшість холодильників не можна ставити гаряче / Фото Pexels

А ось в старіші моделі ставити гарячу їжу все ж не варто, і на це є відразу кілька причин.