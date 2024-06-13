Чи можна тримати фікус у спальні: це треба знати всім

Фікус є непримхливою кімнатною рослиною, тож знайдеться у квартирі багатьох людей, які люблять вазони. Однак виявляється, щодо тримання фікуса в оселі є кілька суперечливих думок.

Якщо вірити народним прикметам, то кажуть, що фікус здатен відлякати чоловіків та вносити в сім’ю чвари й проблеми. А ще ця рослина привертає в родину заздрість, тож злі погляди людей негативно вплинуть на благополуччя.

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Дарувати фікус самотній жінці не можна, оскільки їй буде складно знайти собі партнера. Втім це лише кілька міфів, які пов’язані з рослиною. У східних країнах, звідки й походить сама квітка, впевнені в тому, що фікус привертає у життя успіх, достаток та мир. Для того, щоб рослина притягала грошову енергію її треба поставити на кухні.



Фікус має плюси та мінуси / Фото Pexels

Чому фікус шкідливий

При пошкодженні фікуса з нього виділяється білий сік, який є отруйним. Саме тому рослину варто тримати трохи далі від дітей та домашніх тварин, щоб вони не погризли зелені листки. А ще фікус не виділяє кисню, тому користі з нього мало.

Чому фікус корисний

Разом з тим експерти кажуть, що листя фікуса поглинають шкідливі речовини: формальдегід, фенол чи бензол. Щоб рослина добре росла, місце має бути без прямих сонячних променів й протягів. Важливо також не переставляти фікус, оскільки на новому місці рослина може скинути листя.