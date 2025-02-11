Чому парфуми не можна зберігати в холодильнику: важлива відповідь
- Парфуми не можна зберігати в холодильнику, оскільки це змінює формулу запаху, а продукти можуть вбирати аромат.
- Ідеальне місце для зберігання парфумів – темна шафа при температурі від 15 до 22 градусів, без перепадів температури та струсу.
- Парфуми не слід зберігати у ванній або біля батареї через вплив температури та вологості.
Купуючи дорогі парфуми, всі хочуть зберегти їхній якісний аромат набагато довше. Здебільшого все залежить від того, де саме ви їх зберігаєте. Дехто це робить у холодильнику, втім це лише зіпсує запах.
Не можна зберігати парфуми у приміщенні, де є постійний перепад температури, пише 24 Канал. Дехто любить тримати парфуми у ванній, але це є помилкою, оскільки через високі випари після прийняття душу, температура збільшується, а це погано впливає на запах. Водяна пара може прискорити процес руйнування ароматної композиції.
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Також не варто тримати парфуми на поличці, яка розташована близько до батареї. Найкращою температурою для зберігання парфумів є від 15 до 22 градусів тепла.
Чому не можна зберігати парфуми у холодильнику
Парфуми потрібно зберігати в темному місці, оскільки сонячні промені прискорюють їхні хімічні процеси, тож від цього молекули парфуму змінюються й руйнуються.
Дехто вдається до тримання парфумів у холодильнику, вважаючи його ідеальним темним місцем, однак це є поширеною проблемою. Холод призводить до зміни формули запаху. Окрім того, продукти можуть почати вбирати в себе аромат парфуму.
Парфуми не можна зберігати в холодильнику / Фото з інстаграму Кендіс Сванепул
Зберігайте флакон з парфумом у темній шафі. Бажано його тримати у коробці. Найкраще зберігаються аромати у спальні, де тримається постійно плюс-мінус однакова температура.
Також парфумерні вироби не люблять струсу, тому не варто їх зберігати у висувному ящику й не носити в сумці. При постійному русі аромат може змінитися й не бути таким, як на початку. Для носіння парфумів з собою варто придбати мініверсію чи пробник. А от великий флакон потрібно залишити вдома.
Щоб зрозуміти, скільки зберігаються парфуми після розпаковування, потрібно запам’ятати правило – флакон повинен бути щільно закритим. Це виключить процес окиснення туалетної води.