Чому парфуми не можна зберігати в холодильнику: важлива відповідь

Купуючи дорогі парфуми, всі хочуть зберегти їхній якісний аромат набагато довше. Здебільшого все залежить від того, де саме ви їх зберігаєте. Дехто це робить у холодильнику, втім це лише зіпсує запах.

Не можна зберігати парфуми у приміщенні, де є постійний перепад температури, пише 24 Канал. Дехто любить тримати парфуми у ванній, але це є помилкою, оскільки через високі випари після прийняття душу, температура збільшується, а це погано впливає на запах. Водяна пара може прискорити процес руйнування ароматної композиції.

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Також не варто тримати парфуми на поличці, яка розташована близько до батареї. Найкращою температурою для зберігання парфумів є від 15 до 22 градусів тепла.

Чому не можна зберігати парфуми у холодильнику

Парфуми потрібно зберігати в темному місці, оскільки сонячні промені прискорюють їхні хімічні процеси, тож від цього молекули парфуму змінюються й руйнуються.

Дехто вдається до тримання парфумів у холодильнику, вважаючи його ідеальним темним місцем, однак це є поширеною проблемою. Холод призводить до зміни формули запаху. Окрім того, продукти можуть почати вбирати в себе аромат парфуму.



Парфуми не можна зберігати в холодильнику / Фото з інстаграму Кендіс Сванепул

Зберігайте флакон з парфумом у темній шафі. Бажано його тримати у коробці. Найкраще зберігаються аромати у спальні, де тримається постійно плюс-мінус однакова температура.

Також парфумерні вироби не люблять струсу, тому не варто їх зберігати у висувному ящику й не носити в сумці. При постійному русі аромат може змінитися й не бути таким, як на початку. Для носіння парфумів з собою варто придбати мініверсію чи пробник. А от великий флакон потрібно залишити вдома.

Щоб зрозуміти, скільки зберігаються парфуми після розпаковування, потрібно запам’ятати правило – флакон повинен бути щільно закритим. Це виключить процес окиснення туалетної води.