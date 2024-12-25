Що робити з сіном після Різдва: корисна ідея для людей, які живуть в селі

Українці обожнюють стародавні традиції та намагаються їх дотримуватися, особливо на великі свята. Здавна в Україні заведено було на Святу вечерю крім куті та пампухів, наповнювати дім всілякими іншими атрибутами, зокрема, сіном.

Деякі сім’ї під скатертину на святковий стіл ставлять сіно чи солому, пише 24 Канал. Це символізувало ясла, в яких народився Ісус Христос. Такий звичай нагадував про скромність та духовну сутність свята. Сіно іноді розстеляли на підлозі, створюючи атмосферу вертепу та залучали дітей до відтворення подій Різдва.

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Сіно також ставили під стіл, а маленькі діти змушені були на ньому трохи посидіти. Така дія мала привернути в дім достаток та врожай. А ще сіно тримали під столом, як данину Ісусові, який народився у хліві, де було холодно. Його батько Йосип закривав щілини сіном, щоб було тепліше. Навіть досі деякі українці застилають підлогу сіном, а в кутку ставлять дідух.



Сіно ставлять в тарілку у вигляді гнізда, щоб неслися кури / Фото Pinterest

Окрім 12 страв на святковий стіл ставлять дідух – автентичний символ Різдва, який символізує добробут та затишок. Дідух зі старослов’янської означає «дух предків» та є символом відродження всього живого у світі. Цей атрибут Різдва уособлює місце для духів, предків, дідів, захисників та покровителів родини.

Що робити з сіном після Різдва

Втім, після завершення Різдва в людей виникає питання, що ж робити з сіном та дідухом? Після свят дідух можна тримати біля ікон. В будинку він має стояти до Хрещення. У смітник його не можна викидати в жодному разі.

Сіно ж можна віднести в курник та застелити ним місце, де кури несуть яйця. Якщо ж курей немає, тоді сіно треба спалити, але викидати його в смітник теж не можна, щоб не привернути в життя лихо та негаразди.