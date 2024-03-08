Навіщо вирощувати кропиву на городі: садівники поділилися лайфхаками

Чимало людей недолюблюють кропиву через те, що вона росте повсюди і жалить шкіру. Втім, ця рослина може бути більш корисною, ніж ви уявляєте.

Кропиви на городі насправді дуже важко позбутися, і багато садівників витрачають на це багато грошей і зусиль. Та найкраще, що ви можете зробити – це перетворити рослину на свого друга.

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Завдяки сусідству із кропивою чимало ваших городніх рослин можуть отримати своєрідний "імунітет". Наприклад, дуже корисним може бути висаджувати біля пекучої рослини помідори, адже у такому випадку овочі будуть менш чутливі до фітофтори.

Як використовувати кропиву у добривах

Неймовірна властивість кропиви полягає у тому, що вона може збагачувати ґрунт мікроелементами, тож на місці кропиви ви згодом можете посадити будь-які рослини. Також ви можете спробувати підживлювати цією рослиною і свої домашні квіти. Втім, у такому випадку вам потрібно спершу приготувати настій, що буде нагадувати зелений чай.

Для того, щоб зробити класичний садовий настій, вам потрібно подрібнити листя кропиви та заповнити ним велику частину якоїсь пластикової ємності (у металевій посудині готувати не варто, адже кропива може "втратити" свої вітаміни). Після цього залийте листя окропом та накрийте щільною кришкою. Залиште так листя на 10 – 14 днів.

Якщо температура повітря висока, процес бродіння може пришвидшитися. Та якщо ви не хочете дуже довго чекати, ви можете додати до настою свіжі дріжджі, а запах нейтралізувати за допомогою попелу чи кореня валеріани.



Кропива може бути чудовим добривом / Фото Pexels

Які рослини можна підживлювати настоєм кропиви

Перед тим, як ви почнете готувати настій кропиви, вам потрібно переконатися, що він підійде для тих рослин, які ви хочете удобрювати. Не всі культури можуть перенести концентрований сік кропиви, тож намагайтеся наносити настій на ґрунт біля стебла.

Ось перелік рослин, які можна підживлювати кропивою.

Полуниця. Ви можете спробувати обробити полуницю за допомогою кропив'яного настою із хлібом чи свіжими дріжджами. Калій у настої зробить ягоди більш солодкими, а дріжджі будуть корисними для кореневої системи ваших рослин. Процедуру можна повторювати 2 – 3 рази на тиждень протягом трьох тижнів.

Квіти. Добриво з кропиви буде надзвичайно корисним для ваших кімнатних рослин. Перш за все, це буде досить хорошою і якісною профілактикою від попелиці. І для цього вам потрібно використати настій кропиви разом із попелом. Буде цілком достатньо однієї чашки настою двічі на тиждень для одного куща квітів.

Розсада огірків та помідорів. Для того, щоб убезпечити огірки від городніх інфекцій, ви маєте подбати про профілактику заздалегідь. Для цього вам потрібно взяти одну чашку настою на 2 – 3 кущі розсади. Повторювати процедуру вам потрібно не рідше, ніж раз на тиждень.

Втім, зважайте на те, що горох, квасолю, цибулю та часник поливати розчином не можна. Для цих рослин розчин може бути надто агресивним, і зрештою городні культури не дадуть нормальний урожай.