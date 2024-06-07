Чи можна садити троянди влітку: чітка відповідь та поради

Троянди – це справжні королеви будь-якого саду. Втім, для того, щоб ці квіти виглядали справді розкішно, вам потрібно посадити їх правильно.

Посадку троянд можна проводити у три різні пори року: навесні, влітку та восени. І якщо ви не встигли посадити квіти навесні, тоді можна спробувати наздогнати усе і в перші місяці літа. Та переконайтеся, що ви знаєте усі правила посадки рослин у різні пори року.

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Як правильно садити троянди влітку

Вам потрібно підготуватися до того, що єдиний позитивний момент висаджування троянд у сад влітку це те, що ви бачите, як виглядатиме ваша рослина, адже ви купляєте вже квітучою.

Та негативних моментів у літньому висаджуванні набагато більше – наприклад, всі квіти та бутони потрібно буде обрізати, аби рослина не витрачала зайві сили на ці частини та на цвітіння, а натомість краще приживлювалася.

Але якщо ви купили троянду у горщику і пересадили її на постійне місце, не пошкодивши земляну грудку, тоді у такому випадку вам не потрібно обрізати зайві частини.



Троянди можна садити і влітку / Фото Pexels

Особливості літнього висаджування квітучих троянд з відкритою кореневою системою:

обріжте квіти та бутони;

підріжте коріння та пагони, залишивши тільки 2/3;

протягом двох тижнів підливайте троянди під корінь;

обприскуйте їх щодня – двічі, якщо стоїть спекотна погода.

Такод досвідчені фахівці, які професійно займаються вирощуванням троянд, не радять давати їм зацвісти після посадки. Так рослина краще приживеться та наростить краще коріння, а не витрачатиме сили на цвітіння. В наступному сезоні завдяки цьому троянди цвістимуть краще і будуть менш вразливими до хвороб.