Як швидко зняти наліпку з посуду: трюк зі свічкою та скотчем

На новому посуді чи склянках завжди є наліпки зі штрих-кодом, які часом важко відклеїти, бо на них залишаються сліди, які потім доведеться відчищувати за допомогою дротика. Щоб не ускладнювати собі життя, варто вдатися до дієвого лайфхака.

У мережі є багато порад, які допоможуть зняти наліпку з посуду, втім найдієвішим є трюк зі свічкою та скотчем, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

Читайте також Як зробити цукрову пудру вдома: геніальний лайфхак

Як зняти наліпку з посуду

Є такі наліпки, які ніяк не віддираються, їх навіть важко від’єднати за допомогою нігтя. У такому випадку треба застосувати простий та цікавий лайхфак. Блогерка на власному прикладі показала, як легко позбутися наліпки. На неї треба приклеїти скотч по всьому периметру.

Далі треба запалити свічку й тримайте над вогнем тарілку зі скотчем декілька секунд. Тримайте тарілку на відстані, щоб скотч не розплавився, але таки нагрівся. Після нагріття ви зможете зняти скотч разом із наліпкою одним рухом.

Трюк зі скотчем та свічкою: дивіться відео

Якщо ж ви відклеювали наліпку, а на тарілці залишився слід, його можна позбутися кількома способами.

Липкий шар наліпок добре знищує спирт. Намочіть в ньому ватний диск та прикладіть до наклейки. Трішки потримайте, щоб наліпка увібрала в себе спирт. Буде достатньо всього 10 хвилин й липка етикетка легко відклеїться й не залишить ніякого сліду на посуді.

Скористайтеся будь-якою олією (може бути соняшникова чи оливкова). Невелику ганчірку змочіть в олії та обробіть нею поверхню, де залишилися сліди від клею. Залишіть на 30 хвилин, щоб все добре увібралося, а тоді приберіть залишки за допомогою пластмасового скребка. Посуд потім треба ретельно вимити миючим засобом, щоб прибрати залишки олії.

Добре розчиняє клейку основу оцет. Його треба нанести на губку та добре потерти забруднене місце. Після відчищення посуд добре вимийте, щоб прибрати специфічний запах.