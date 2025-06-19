Туалет більше не доведеться чистити: просто залийте один засіб

Прибирання туалету – це неприємний, але важливий обов'язок, яким варто нехтувати. Втім, його можна значно полегшити, якщо знати, якими засобами користуватися.

Звісно, можна щотижня заливати відбілювач у чашу унітаза для того, аби підтримувати у ньому чистоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, цей засіб не подіє, якщо ви помітите знебарвлені плями на порцеляні.

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Чим можна швидко почистити туалет?

Вапняний наліт на унітазі утворюється через мінерали у жорсткій воді, і відчистити його досить складно – часом одного чищення буває недостатньо, аби позбутися бруду. І якщо у накопиченнях мінералів розмножуються бактерії, звичайний відбілювач не впорається з проблемою. На щастя, видалити вапняний наліт дуже легко, якщо знати, який засіб використовувати.

Один з найкращих натуральних засобів, що точно знайдеться у вас вдома – це звичайна лимонна кислота. Якщо у вашому домі м'яка вода, тоді робити обробку кислотою можна тільки час від часу, коли з'являється необхідність. А ось якщо вода жорстка, і наліт накопичується швидко, тоді краще проводити очищення принаймні раз на тиждень.



Туалет можна почистити лимонною кислотою / Фото Pexels

Лимонна кислота – це цілком натуральний продукт, і вона міститься у цитрусових, проте у концентрованій формі її можна купити у магазині. Найпростіше використати кислоту проти вапняного нальоту через те, що він має лужну форму.

Лимонна кислота може швидко роз'їдати відкладення та робити їх легкими для видалення. Водночас вона безпечна у використанні, зовсім не токсична та не видаляє шкідливих парів.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна відчистити жир з плитки на кухні всього за 5 хвилин.

Для того, аби почистити туалет, потрібно залити в нього пляшку теплої води, а тоді додати 400 грамів кислоти. Головне – ніколи не заливайте в унітаз окріп – через це чаша може тріснути. Розчин потрібно залишити у туалеті, аби він краще розщепив плями. Краще дати йому діяти принаймні годину перед тим, як змивати. Та якщо наліт стійкий і давній, можна залишити засіб на ніч.