Орхідея зацвіте на очах: навіщо рослині потрібні кубики льоду

У мережі експерти завжди вдаються до якихось трюків, які допомагають рослинам краще рости. Нещодавно фахівці розповіли про лайфхак, який допоможе орхідеї зацвісти.

Орхідея є чи не в кожній сім’ї, оскільки цей вазон особливо всі люблять завдяки яскравим та пишним квітам, пише Express. Та часом орхідея впадає в сплячку, листя може зсихатися, а квіти – в’янути. Щоб змусити орхідею знову зацвісти, варто скористатися одним хитрим трюком.

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Як продовжити цвітіння орхідеї

Експертка розповіла, що раз на тиждень вона ставить кубик льоду на дно горщика. Через деякий час вона помітила, що рослина почала краще рости й на ній з’явились нові квітки різних кольорів.

Техніка оживлення орхідей за допомогою кубика льоду популярна серед багатьох садівників. Повільне танення льоду забезпечує рослині необхідну кількість вологи.

Деякі фахівці кажуть, що поливати орхідею можна не водою, а трьома кубиками льоду раз на тиждень. Ця кількість буде достатньою для однієї орхідеї, для трохи меншої треба взяти 2 кубики, а для ще меншої – один.



Кубик льоду здатен продовжити цвітіння орхідеї / Фото Pexels

Не варто боятися, що холодні кубики льоду можуть пошкодити клітини рослин чи заморозити коріння або листя, втім посилаючись на дослідження проведені університетом штату Огайо та Джорджії, орхідеї підживлені льодом нічим не відрізнялися від тих, які підливали кімнатною температурою.

Щоб орхідея добре цвіла, пам’ятайте, що їй потрібно багато світла. Найкраще тримати її поблизу вікна, яке виходить на південь або схід. Якщо світла буде занадто мало, рослина буде погано рости, а занадто багато світла негативно вплине на рослину. Зволожувати рослину треба тоді, коли ґрунтова суміш буде сухою на дотик.