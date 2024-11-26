Чи справді потрібно мити рис перед варінням: не всі знають правду

Зварити рис вдало, аби він не злипався і був смачним – це завдання далеко не з простих. Але не варто впадати у відчай, адже досягти успіху допоможуть всього кілька трюків.

Рис – це чудова крупа, з якої можна приготувати чимало різноманітних страв, повідомляє 24 Канал. Та основою кожної є варіння крупи, яка дається далеко не всім. І основне питання, яке зазвичай турбує – чи справді потрібно мити його перед варінням.

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Чи потрібно промивати рис перед варінням

Кулінари переконують, що промивати рис перед варінням необхідно, адже це зменшує кількість крохмалю у ньому – і це видно по каламутній воді. Саме завдяки промиванню начебто можна досягти такої бажаної розсипчастості. Втім, для деяких страв, де рис має бути липким і наче кремовим, промивання уникають.

Також на промивання рису впливають сімейні традиції, місцеві звичаї, очікуваний час приготування тощо. Але існує і ще один фактор – науковий. В одному нещодавньому дослідженні 3 різні сорти рису не промивали, промивали тричі, або ж промивали 10 разів.

І в жодному випадку це не змінило його липкість та твердість після приготування. Липкість рису, виявляється, пояснюється не поверхневим крохмалем, а іншим, під назвою амілопектин – і він вимивається з рисового зерна тільки під час варіння. Тож якщо ви хочете зварити розсипчастий рис, тоді потрібно звертати увагу передусім на сорти.



Промивання не прибирає крохмаль з рису / Фото Pexels

То чи потрібно промивати рис?

Зазвичай рис промивають для того, аби позбутися не крохмалю, а пилу, бруду та дрібних комах, які могли в нього потрапити. Втім, у випадку рису з магазину, запакованого у пластик, шанси знайти цей бруд чи комах невеликі, тож ви можете пропустити цей етап.

Так само не потрібно мити рис і після варіння – це не дасть результату, на який ви очікуєте, а тільки позбавить кашу характерного смаку, за який усі й люблять рис.

Якщо ви хочете, щоб ваш рис не злипався, тоді потрібно обирати довгий рис, а якщо хочете приготувати клейку кашу, тоді краще підійде круглозернистий.