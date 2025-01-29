Навіщо натирати дзеркала картоплею: цікавий лайфхак, який здивує всіх

Дзеркала після чищення вже через кілька днів стають мутними. Щоб запобігти цьому, господині віднайшли лайфхак, який багатьох може здивувати. Від неприємних розводів може позбавити звичайний овоч.

Не обов’язково купувати дорогі засоби, щоб ідеально відмити дзеркало, пише 24 Канал. У цій справі нічим не гірше може допомогти цікавий народний метод.

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Навіщо витирати дзеркало картоплею

Щоб відчистити дзеркало від забруднень або скляні полиці у ванній кімнаті, вам знадобиться сира картоплина. Її потрібно розрізати навпіл й натерти поверхню дзеркала розрізаною стороною. У такому стані залишіть дзеркало на 15 хвилин, а тоді змийте водою засохлий крохмаль.

Для кращого ефекту, змити картоплю з поверхні можна у розчині з водою та оцтом в рівній пропорції, а тоді протерти м’якою губкою й за потреби пройтися газетою для додаткового полірування.

Деякі користувачі кажуть, що сирою картоплиною натирають лінзи окулярів, щоб вони не запотівали.



Сира картопля допомагає почистити дзеркало / Фото Pexels

Якщо ж на дзеркалі є сильні сліди бруду, то впоратися з проблемою зможе звичайний медичний спирт. Потрібно нанести невелику кількість спирту на паперову серветку й протерти нею дзеркало. Після цього не треба вже змивати водою й нічим іншим обробляти.

Розводи та застарілі плями виводить лимонний сік. Його треба вичавити з лимона, змішати з водою й перелити в пульверизатор. Суміш потрібно розпорошити на все дзеркало. Дайте подіяти засобу кілька хвилин й видаліть все сухою тканиною.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Чим ще корисна сира картопля

Сирою картоплиною можна також очистити ванну та позбутися від мильного нальоту. Нею також відмивають від поверхні жовті плями, які з’являються через жорстку воду. Спочатку намочіть ванну водою, а далі посипте поверхню содою й дрібною сіллю. Розрізаною картоплею потріть ванну й розітріть насипані в ній засоби.

Після полірування картоплею суміш буде нагадувати пасту, яку потрібно залишити на 20 – 40 хвилин, а після цього все змити водою.