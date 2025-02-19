Варто повішати дзеркало на кухні: ви будете вражені результатом
- Дзеркало на кухні може візуально збільшити простір, примноживши природне освітлення та змінюючи колірну гаму.
- Згідно з прикметами, дзеркало навпроти плити може принести щастя та збільшити кількість грошей, якщо воно чисте і без плям.
Дзеркало – це важливий елемент інтер'єру будь-якого дому. Ось тільки зазвичай під час вибору місця для нього кухня взагалі не спадає на думку.
Кухня – це одна з найважливіших кімнат у домі, адже там принаймні тричі на день готується їжа та збирається уся родина, повідомляє 24 Канал. І тому важливо переконатися, що ви правильно обставили цю кімнату.
Цікаво Ніколи не пийте з чужої чашки: ось які є прикмети про це
Навіщо на кухні вішати дзеркало?
Якщо у вас немає дзеркала на кухні, ви далеко не одні – майже ніхто не думає додати цей елемент до інтер'єру кімнати. А втім, дзеркало – це чудове функціональне рішення для невеликих просторів – зокрема і таких, як кухня. Цей аксесуар може бути будь-якого розміру, форми та навіть кольору – а це значить, що він ідеально впишеться у будь-яке приміщення.
Чимало експертів радять мати принаймні одне дзеркало у кожній кімнаті оселі – це допомагає примножити природне освітлення у домі, адже воно відбивається у склі. Окрім того, відображення у дзеркалі, якщо його продумано і вдало помістити, візуально збільшує простір та робить його не таким тісним та світлішим.
Якщо ви хочете позбутися "захаращених" зон у домі – повішайте та дзеркало. Навіть невелике люстерко і трохи додаткового освітлення може значно розширити квадратні метри та інакше, цікаво розмістити акценти у кімнаті.
Дзеркало на кухні може візуально її збільшити / Фото Pexels
Також завдяки своїм рефлексивним функціям дзеркало може повністю змінити колірну гаму вашого помешкання – тож цим також варто користуватися.
Та окрім практичних причин помістити дзеркало в себе на кухні, є й кілька містичних – зокрема, існують прикмети, згідно з якими люстерко на кухні віщує щастя та примноження грошей.
Для того, аби такі прикмети спрацювали, дзеркало обов'язково потрібно повішати навпроти плити, аби у ньому відбивався вогонь – так кількість грошей начебто збільшиться в рази за лічені дні. Особливу увагу потрібно приділити чистоті такого дзеркала – воно має бути без плям та розводів, і тоді у житті варто завжди очікувати злагоди та достатку.