Навіщо потрібно розморожувати холодильник: причину знають не всі
Холодильник – це, певно, найважливіший побутовий прилад в усьому домі. І, відповідно, за ним потрібно доглядати, аби він не зламався.
Дуже часто доводиться стикатися з тим, що на задній стінці холодильника утворюється шар криги, який не зникає сам собою. І ось тоді потрібно проводити розморожування. А Поради 24 розповідають як правильно це зробити та які переваги у цього простого процесу.
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Необхідність розморожувати холодильник – це таки справді необхідність, бо якщо не проводити його регулярно, крига почне утворюватися надмірно, і тоді холодильник працюватиме набагато гірше.
Тож ось основні причини, з яких потрібно проводити розморожування:
- утворений іній заважає нормальній роботі холодильника;
- ускладнюється функціонування випарника;
- компресор більше працює, аби досягти заданої температури;
- зростають витрати на електрику;
- товста снігова шуба ускладнює доступ до продуктів.
Холодильник потрібно розморожувати / Фото Pexels
Як правильно розморозити холодильник?
У більшості випадків часте розморожування не потрібне, адже всередині холодильника немає мінусових температур. Але так відбувається тільки за ідеальної роботи холодильника, а будь-яке відхилення може призвести до необхідності проводити розморозку.
Спершу потрібно відключити холодильник від живлення – для цього вийміть вилку з розетки. Після цього з холодильника потрібно витягнути усі продукти, щоб він був абсолютно порожнім.
Знімні елементи потрібно витягнути – скляні та металеві полички, пластикові балкони та ящики. Холодильник має стояти з відкритими дверцятами протягом 4 – 8 годин, і як тільки холодильник всередині розмерзся, можна завершувати процес.
Помийте полички та ящики, а після цього залиште їх сушитися. Перед тим, як повертати їх до холодильника, його потрібно протерти та ретельно вимити з використанням побутової хімії. Перед тим, як ви його закриєте, холодильник має бути повністю сухим.
І, зрештою, ввімкніть холодильник в розетку та завантажте всі продукти назад.