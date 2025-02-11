Для чого в упаковці м'яса є прокладка: маловідомий факт, який не всі знають

В упаковці вакуумованого м’яса зазвичай є прокладка, яку після того, як м’ясо витягається – викидають у смітник. Чи знали ви для чого ця біла прокладка на м’ясі? Спробуємо разом дізнатися.

Прокладка на м’ясі є дуже важливою, пише 24 Канал. Вона набагато корисніша, ніж більшість можуть подумати.

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Навіщо прокладка на упаковці м’яса

Прокладка для м’яса була спеціально розроблена для поглинання рідини з сирого м’яса, яка накопичується на упаковці. Її призначення – забезпечити харчовий продукт безпекою, оскільки "сік" з м’яса може бути потенційним джерелом бактерій.

Після розкриття упаковки, рідину можна ненавмисно розлити по всьому столу, яка забруднити може посуд чи навіть їжу, яка стоїть поряд. Якби прокладка не вбирала зайву рідину, м’ясо б мало не зовсім презентабельний вигляд.



Під низом м'яса є прокладка, яка вбирає зайву воду / Фото Pexels

Деякі фахівці кажуть, що м’ясо з упаковки не треба мити, оскільки струмінь води, який потрапляє на продукт, розбризкується разом з соком, який може потрапити на різні поверхні. Через змивання соків м’ясо може втратити відповідний смак. Ви їх просто змиєте й позбавите будь-який вид насиченого смаку.

А ще при обсмажуванні м’ясо не отримає скоринку, оскільки спочатку буде випаровуватися вода, тому перед приготуванням його потрібно добре просушити.

Також важливо знати кілька правил пов’язаних з м’ясом. Розморожувати його потрібно правильно лише в холодильнику. Розморозка кімнатної температури може призвести до псування м’яса. Для нарізання треба використовувати окрему дошку й мити її гарячою водою з миючим засобом.