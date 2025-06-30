Цей оберіг не пропустить у дім зло на нещастя: повішайте над дверима

В давнину в кожній хаті можна було знайти кілька оберегів: предки вірили, що саме вони захищають дім від нечистої сили та лиха, утримують в ньому достаток, гармонію та добробут.

Існує безліч різноманітних оберегів – голки над дверима, віник, трави. Втім, підкова все ж вважається найсильнішим з них усіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Але для того, аби вона працювала як слід, потрібно повішати її згідно з усіма правилами.

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Навіщо над дверима вішати підкову?

Цей оберіг здавна використовували слов'яни – адже вірили, що підкова може створити найбільш потужний захист для хати та її мешканців. Окрім того, вірили, що для того, аби оберіг був справді потужний, вішати потрібно було знайдену на вулиці підкову – ту, що відпала з копита коня сама собою. Також сильний талісман створить подарована підкова.

Саме така річ є символом того, що самі вищі сили дають знак захистити своє житло. Та дію оберега все ще можна посилити: для цього підкову потрібно пофарбувати у чорний колір.

Не всі знають, як правильно вішати підкову: ріжками вниз чи вгору. Насправді обидва варіанти правильні, але так ви змінюєте дію талісмана та приваблюєте у дім різну енергетику.



Підкова може захистити дім / Фото Pexels

Якщо ріжки дивляться вгору – ви притягнете в оселю багатство та удачу. А ось якщо ріжки дивляться вниз – захистите дім від недоброзичливців та заздрісників.

До речі, підкову радять обов'язково прибивати цвяхом – саме так ви "запустите" талісман, і він почне охороняти вашу оселю та приваблювати до неї позитивну енергетику.

Втім, підкова – це й справді не єдиний оберіг, який ви можете тримати вдома. Ось кілька інших варіантів, що можуть прогнати з оселі негативну енергетику та захистити її: