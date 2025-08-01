У мережі можна побачити чимало лайфхаків, які стверджують, що після прання треба залишати дверцята пральної машинки відкритими. Втім, варто знати кілька інших факторів, які суперечать тому, що двері треба завжди відкривати.

Більшість з нас знає про те, що відчинені дверцята у пралці впливають на те, щоб в ущільнювачі не накопичувалася пліснява й не було затхлого запаху, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Однак, насправді все працює трохи інакше.

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Чому не можна залишати двері пралки відкритими?

Відкриті дверцята у пральній машинці накопичують бруд та пил, який осідає на гумці та самому барабані. Як не дивно, вся ця пилюка буде залишатися на одязі та навіть забруднить фільтр пральної машини, тому не завжди їх треба залишати відчиненими.

Інша проблема полягає у вологому повітрі. Нам здається, що відкриті двері допомагають висушити барабан, але це далеко не так. Коли дверцята зачинені, тоді волога випаровується швидше через спеціальні отвори. Якщо ж дверцята будуть відкриті, то волога на поверхні лише пришвидшить появу плісняви.

Є ще третя причина, чому варто відмовитися від популярного лайфхаку, і це – провисання дверцят. Якщо дверцята будуть відкриті постійно, то своєю вагою вони поступово деформують деталі, тож через кілька років доведеться робити ремонт.



Дверцята пральної машинки не треба закривати / Фото Unsplash

Щоб пральна машина довше прослужила, потрібно залишати відкритим відсік для порошку, гелю та ополіскувача. Цієї дії буде цілком достатньо для нормальної вентиляції, а барабан залишиться захищеним від вологи та накопичення пилу.

Фахівці радять після кожного прання протирати гумку та внутрішню частину дверцят сухою ганчіркою. Завдяки цьому вода не буде довго застоюватися й створювати неприємний аромат.

Також корисно хоча б раз на місяць робити автоматичне очищення барабана. Якщо такої функції немає, тоді допоможе розчин лимонної кислоти.