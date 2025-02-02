Ніколи не робіть цього зі шкарпетками: принесете бідність в дім

Шкарпетки – це звичний елемент гардероба, і тому більшість людей навіть не замислюються, як вони можуть впливати на енергетику людини, і що з ними не можна робити.

Чимало народних прикмет пов'язані зі звичайними шкарпетками. Зокрема, езотерики попереджають і про те, що є неправильний спосіб їх складання, що може накликати на вас чимало негараздів, повідомляє 24 Канал.

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Що не можна робити зі шкарпетками?

Виявляється, шкарпетки не можна складати в один з найбільш популярних способів – одна в одну. Також не радять езотерики їх і скручувати, адже це може притягнути фінансові труднощі та хаос у житті. Натомість радять виділити для шкарпеток окреме місце на полиці та класти їх туди.

Ця проста дія начебто позбавить вас фінансових турбот. Окрім того, є й ще одна прикмета, що застерігає від того, аби одягати шкарпетки з дірками. Народні вірування стверджують, що через ці дірки гроші витікатимуть на різні неочікувані потреби, і тоді ви матимете чимало боргів.



Шкарпетки з дірками носити не можна / Фото Pexels

Якщо ви помітили дірку на своїй шкарпетці, її потрібно терміново заштопати, або ж позбутися шкарпеток. Ось тільки викидати їх до смітника заборонено – в них ще протягом деякого часу тримається енергетика власника. А ось якщо діряві шкарпетки спалити, тоді можна залучити в дім щастя та достаток.

Втім, ходити домом босоніж, без шкарпеток, не можна – так закликається безгрошів'я. Намагайтеся завжди носити вдома шкарпетки. А ось щоб удача завжди була на вашому боці, першою завжди вдягайте ліву шкарпетку.

Якщо ви полюбляєте модну тенденцію носити різноколірні шкарпетки, приготуйтеся до того, що вас можуть спіткати несподівані труднощі – це вважається поганою прикметою та начебто накликає брехню та плітки з боку інших людей.

Та варто запам'ятати ще одне важливе правило – ніколи не даруйте шкарпетки, адже цей подарунок не принесе удачі ані вам, ані дарувальнику. Навпаки, щойно шкарпетки зносяться, стосунки з людиною можуть погіршитися: виникнуть сварки та суперечності, гармонія зникне. Не радять і приймати такий подарунок. А також нізащо не можна вдягати чужі шкарпетки: так переймете собі всі невдачі першого власника.