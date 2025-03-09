Ніколи не робіть цього з вікнами: в дім проникнуть нещастя

Вікна – це не просто скло, що пропускає світло у вашу оселю. Езотерики вірять, що це "очі" вашого дому, і тому ставитися до них варто з увагою і обережністю.

В кожному домі знайдуться вікна, а про кожне вікно існують десятки прикмет, повідомляє 24 Канал. А також існує і чимало заборон, порушивши які начебто можна притягти до себе нещастя.

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Прорубувати нові вікна

Пращури застерігали, що прорубувати нові вікна у старому домі точно не варто. Народні прикмети стверджують, що це може призвести до численних проблем чи навіть смерті когось із родини.

Дивитися на повний місяць

Побачити повний місяць з вікна – це погана прикмета. Раніше вірили, начебто місячне світло витягує з людини життєві сили та здоров'я. Окрім того, після опівночі взагалі не радять дивитися у вікно: начебто там тоді можна побачити примару чи нечисту силу.



Дивитися на повний місяць через вікно не варто / Фото Pexels

Закривати вікна на цілий день

Пращури вірили, що закривати на весь день вікна міцними шторами чи віконницями також не варто. У будинок обов'язково має потрапляти сонячне світло, інакше в ньому почне застоюватися погана енергетика, і мешканці дому почнуть хворіти.

Лишати тріснуте скло

Якщо скло у вікні тріснуло, його потрібно негайно замінити. Вірили, що через такий пролом в енергетичному захисті дому з нього буде вилітати щастя та благополуччя.

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Коли не можна мити вікна?

Також езотерики вірять, що навіть миття вікон – це завдання, за яке не можна братися у певні дні та частини доби, інакше ж можна накликати проблеми й на себе, і на інших мешканців дому.

Ніколи не мийте вікна ввечері та вночі. Краще починати цю справу вранці, а прагнути завершити її до обіду. Прикмети стверджують, що у такому випадку в домі надовго поселяться тепло та затишок.

Також не всі знають, чи можна мити вікна в дощ. Робити цього не варто, аби не накликати хвороби та проблеми у дім. Не мийте також вікна за три дні до Великодня – це потрібно виконати заздалегідь.