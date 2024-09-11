Малину будете збирати відрами: як її правильно обрізати у вересні для покращення врожаю

У вересні дуже важливо підрізати кущі малини для покращення врожаю. Це обов’язковий етап підготовки до її зимівлі. Щоб правильно зробити обрізку треба звертати на вид малини, яка у вас є – звичайна чи ремонтантна.

Садівники радять обрізати малину заточеним секатором. Зріз повинен бути рівним, щоб не знизити стійкість рослини до морозів. Під час всієї обрізки лезо треба періодично дезінфікувати.

Читайте також Що можна садити у вересні і коли обробляти та обрізати рослини: місячний календар городника

Коли обрізати малину восени

Обрізку треба робити після плодоношення. Деякі кущі малини можуть ще досі давати врожай, тому ідеальним часом вважається кінець вересня – початок жовтня.

Кожну гілку, яка вже відплодоносила треба обрізати під корінь. Таким способом ви зможете уникнути розмноження ймовірних шкідників. Обрізати треба однорічні зеленуваті та дворічні темніші пагони.

Якщо у вас ремонтантна малина, то спочатку треба видалити верхні частини однорічних пагонів, які вже відплодоносили, далі дворічні, а після цього слабкі пагони, які вже мають дуже маленькі шанси на успішну зимівлю.

У звичайної малини треба видалити дворічні та слабкі пагони, а серед однорічних залишити 10 найміцніших стебел, якщо малина росте кущем.



Малину треба обов'язково обрізати / Фото Pexels

Зверніть увагу, що після обрізки кущі треба добре підлити водою, особливо це стосується ремонтантної малини. Її на зиму навіть треба мульчувати сухою соломою чи гіллям ялинки.

Ремонтантна малина є дещо вибагливішою в догляді, тож має певні особливості під час обрізки. Вона дає два врожаї на рік, тож в цих кущів обрізають всі пагони повністю.

Якщо хочете отримати ранній урожай малини, тоді треба залишити частину торішніх пагонів, але не більше ніж 5 штук на один кущ. На дворічних пагонах ягоди вже будуть на початку літа, на дворічних – наприкінці. Дотримуючись всіх цих порад, вже наступного року ви отримаєте чудовий врожай.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чим корисна малина

Ягоди малини мають цілий мікс вітамінів та мікроелементів. У малині багато вітаміну С, який чудово впливає на імунітет, шкіру та роботу кишково-шлункового тракту. Окрім того, ягоди збагачені вітаміном А та вітамінами групи В.

Цікавий факт, але малина покращує та стимулює роботу мозку, а фолієва кислота, яка в ній міститься є корисною для жінок.