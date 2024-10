Як правильно оформити профіль у LinkedIn: покрокова інструкція

Кожного дня мільйони людей використовують LinkedIn для спілкування, навчання та зацікавленням натхненного контенту. Та основний плюс LinkedIn в тому, що завдяки ньому можна залучати нових клієнтів, просувати бізнес та розширювати свій нетворк.

LinkedIn – це найбільша у світі онлайн-платформа професійних контактів, йдеться в телеграм-каналі Catboss.

Та для того, щоб знайти на платформі потрібну роботу, домовитися за стажування чи здобути навички, які потрібні для досягнення кар’єрних успіхів, потрібно вести LinkedIn на регулярній основі й мати правильно оформлений профіль. Як його створити й чим наповнювати – розповідаємо далі.

Завантажте профільне фото

Оберіть фото високої якості, на якому ви маєте професійний вигляд. Усмішка, чистий фон і відповідний одяг допоможуть створити позитивне враження.

Напишіть професійний заголовок

Заголовок повинен відображати вашу поточну посаду, ключові навички та інтереси. Наприклад, "Web Developer | Frontend developer" (HTML, CSS, JavaScript); "Looking for position as Python developer".

Створіть персональний сумарний опис

Цей розділ потрібно використати для короткого опису вашого досвіду, навичок та професійних цілей. У цьому розділі треба розказати про свої досягнення та основні області компетенцій.



Важливі поради для оформлення профілю в LinkedIn / Фото Pexels

Додайте розділ "Досвід роботи"

Тут потрібно вказати всі попередні та поточні місця роботи, включаючи посади, назви компаній, періоди зайнятості та опис обов’язків та досягнень. Зазначте ключові досягнення, які виділяють вас серед інших кандидатів.

Додайте розділ "Освіта"

Важливо в цьому розділі вказати всі академічні досягнення: назви навчальних закладів, отримані ступені та спеціалізації. Якщо у вас є відповідні курси або сертифікати, їх також варто вписати.

Вкажіть навички

Додайте до 10 ключових навичок, які найбільше відповідають вашим здібностям та областям компетенцій. Таким чином роботодавець може знайти вас за певними ключовими словами.

Додайте розділ "Рекомендації"

Це дуже важливий розділ для вашого майбутнього просування. Запросіть рекомендації від колег, співробітників або клієнтів, які можуть підтвердити вашу професійну компетентність та досягнення.