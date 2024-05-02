Згинуть на очах: які рослини не люблять підживлення дріжджами

Дачники часто використовують дріжджове підживлення для рослин. Застосування народного метода є куди кращим, ніж хімічні препарати, але варто знати про те, що певні рослини не люблять добрива з дріжджів та навіть можуть від нього згинути.

Підгодівля дріжджами є трохи небезпечною через те, що органіка в ґрунті розкладається, поживні речовини поглинають калій та кальцій, а рослини починають сохнути, в’янути та гинути.

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Які рослини не люблять дріжджі

Дачники кажуть, що особливо згубною є підгодівля для картоплі, моркви, цибулі, редьки, редиски та часнику. Якщо ви хочете підживлювати культури дріжджами, то разом з ними маєте вносити компост та гній.



Редиска не любить дріджового підживлення / Фото Pexels

Що можна підживлювати дріжджами

Та попри деякі мінуси дріжджів, дачники все ж таки люблять робити підгодівлю ними, оскільки після них рослини зміцнюють імунітет та краще ростуть.

Дріжджами можна підживлювати помідори, огірки, перець, баклажани, полуницю, плодові дерева та ягідні чагарники.

Які кімнатні рослини люблять дріжджі

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

А от підгодівлю дріжджами можна використовувати до всіх кімнатних квітів. Майже всі рослини в квартирі потребують якомога більше поживних речовин, тому ваше завдання забезпечити ними квітку.

На 1 літр теплої води всипте 10 грамів дріжджів, додайте 1 чайну ложку цукру та перемішайте тоді приберіть в темне місце на 3 години. Після того, як розчин буде готовим, вносьте його під корінь 1 раз на місяць.

Частіше цього робити не варто, бо з ґрунту зникнуть всі корисні речовини і тоді квітка почне гинути. Якщо ж дотримувати рецептури й періодичності, то рослини будуть активно рости та цвісти.