Як часто насправді треба прати одяг: відповідь на всі типи вбрання

Одяг важливо підтримувати в чистоті, тому після носіння речей через певний час їх треба кидати в прання. Деяке вбрання треба прати після використання, а деяке через кілька разів після носіння.

Не треба кидати одяг у прання лише після того, як він забруднився, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Вбрання накопичує в собі бактерії та піт, які можуть пошкоджувати волокна тканини.

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Часте прання може призвести до того, що тканини почнуть зношуватися швидше й втратять форму та колір, а тому важливо розуміти, з якою саме періодичністю прати речі.

До прикладу, в зимову пору одяг може залишатися чистішим довше, ніж у спекотні літні дні, оскільки в тепло ми більше пітніємо, тож і одяг доводиться кидати в прання набагато частіше.

Як часто прати одяг

Шовкова білизна білого кольору – після кожного носіння;

Бюстгальтери – після 4 носінь;

Пуховики – 2 рази на сезон;

Легінси, лосини для спорту – після 1 – 3 носінь;

Футболки та майки – після кожного носіння;

Купальники – після кожного носіння;

Светри з бавовни – після 2 носінь;

Светри з вовни та синтетики – після 5 носінь;

Шапки, рукавиці та шарфи – 3 рази на сезон.



Не увесь одяг треба прати після використання / Фото Pexels

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Бюстгальтери

Їх рекомендовано прати після кількох носінь, щоб прибрати з них жир та піт. Найкраще прати їх в делікатному режимі та використовувати сітки для захисту від пошкодження.

Джинси

Цю річ гардероба не треба часто прати. Достатньо буде випрати джинси раз на місяць чи після 10 носінь, щоб зберегти форму та колір тканини.

Куртки та пальта

Ці речі краще віддавати в хімчистку, щоб їх професійно очистили. Втім, якщо не боїтеся прати вдома пуховик, то достатньо буде випрати річ двічі за сезон, використовуючи делікатний режим.

Піжама

Міняти піжаму варто кожних 4 дні, якщо ви приймаєте душ перед сном. Якщо ж у сні ви дуже пітнієте, тоді кидати в прання її треба частіше.

Розуміння періодичності прання речей не лише допоможе підтримувати їх завжди в чистоті, але й допоможе вам краще зрозуміти, коли саме їх слід прати, щоб вони залишалися свіжими та гарно пахнули.