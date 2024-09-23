Як вивести плісняву зі стін: це простіше, ніж ви думали

Якщо на стінах є пліснява, то варто усунути підвищену вологість в повітрі. Тому для того, щоб вивести плісняву зі стін, треба скористатися кількома народними методами.

Головною причиною сирості на стінах та поверхнях є пліснява, йдеться в "Території порад". Саме тому від неї перш за все треба позбутися. Появу плісняви спричиняє підвищена вологість. Тому треба поставити в кімнаті осушувач повітря та подбати про вентиляцію в приміщенні, аби волога швидко виходила.

Читайте також Чому не можна прибирати ввечері після заходу сонця: це треба знати всім

Саме волога створює мікроклімат для цвілевих грибків. Найчастіше вони з’являються у ванній чи стінах біля вікон. Розмноженню спор сприяє застій повітря. Щоб побороти цвіль на стінах, треба усунути причину появи.

Ущільнювач на вікнах

Перевірте у пластикових вікнах ущільнювач. Якщо він зношений, то його доведеться замінити на новий.

Регулювання вікна

Інколи на вікна стулка може нещільно прилягати. Тоді треба викликати майстра, який допоможе налагодити вікно та замінити монтажну піну у відкосах.

Ізоляційна плівка

Вологе скло на вікнах треба витирати кілька разів на день або придбайте ізоляційну плівку.

Абсорбент для вікон

Придбайте поглиначі повітря, які треба розмістити в місцях підвищеної вологості та змінювати час від часу.

Осушувач повітря

Щоб прибрати зайву вологу, скористайтеся спеціальним осушувачем повітря.



Плісняву зі стін можна позбутися / Фото Pexels

Як позбутися плісняви на стінах

Оцет

Налийте в пульверизатор оцет та нанесіть його на уражені місця в квартирі.

Відбілювач

Розбавте відбілювач водою й ретельно протріть розчином всі уражені ділянки.

Перекис водню

Налийте рідину в пульверизатор й розпиліть в тих місцях, де є цвіль. Перекис добре діє, якщо наносити засіб точково за допомогою губки.

Сода

У склянці води розчиніть 2 чайні ложки соди та обробіть цим розчином поверхні.