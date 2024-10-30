Гранатовий сік відпереться на очах: домашні хитрощі, які не всі знають

З листопада розпочинається сезон гранатів, тож до березня можемо ними насолоджуватися, оскільки вони дуже корисні та багаті на вітаміни та мікроелемети. Однак сік граната здатен сильно в’їдатися в тканину, тому треба знати кілька лайфхаків, які допоможуть впоратися з проблемою.

Пам’ятайте, що будь-які застарілі плями важко вивести, тому відпирати одяг треба одразу після того, як заплямите, пишуть Поради 24.

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Перше, що треба зробити – вимити сік граната під холодною протічною водою. Щоб вивести пляму до кінця, можете скористатися рідким милом для рук чи засобом для миття посуду. Гарячу воду використовувати не варто. Та якщо з плямою ці два засоби не впоралися, тоді радимо скористатися народними методами.

Сода

Сода здатна швидко прибрати барвник з гранатового соку. Можете використовувати один із двох способів. Для першого треба у невеликому тазику з холодною водою розвести 2 чайні ложки соди й замочити в рідині тканину на 30 хвилин, а тоді попрати річ з порошком.

У другому випадку соду треба насипати на пляму та змочити місце нанесення водою до утворення кашки. Через 30 хвилин річ треба випрати у пральній машинці.

Яєчний жовток

Жовток від яйця треба змішати з гліцерином. Суміш треба нанести на пляму та навколо неї. Коли пляма зникне через певний час, то її треба сполоснути водою або ж попрати.



Гранатовий сік можна легко відіпрати / Фото Pexels

Перекис водню

Цей засіб треба використовувати для світлих тканин. Невелику кількість перекису треба нанести на пляму та залишіть на кілька хвилин, а тоді добре промийте водою. Для темних тканин засіб застосовувати не варто.

Оцет і сода

Для суміші треба змішати чайну ложку соди зі столовою ложкою оцту. Нанесіть кашку на пляму та залишіть на 10 хвилин, а після цього змийте водою.

Якщо ж треба випрати застарілі плями, то краще все ж таки скористатися спеціальними засобами для виведення плям для кольорового одягу та відбілювачами, які підійдуть для білих речей.