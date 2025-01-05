Як вивести поганий запах зі взуття: цінні поради від Марти Стюарт

Часто взуття може досить погано пахнути. Причиною цьому є волога, яка є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Та для того, щоб черевики та чоботи не тхнули, варто скористатися кількома дієвими порадами.

Основною причиною поганого запаху взуття є вологість, яка в посиленому режимі проявляється саме в зимову пору, пише 24 Канал з посиланням на фахівчиню з прибирання Марту Стюарт.

Читайте також Шкарпетки знову стануть білосніжними: 5 способів, які виведуть сірість та плями

Вологість призводить до розвитку бактерій та грибків, які викликають неприємний запах. Щоб розв’язати проблему треба запобігти цій вологості, тому після використання взуттю треба дати час висохнути, а перед виходом на вулицю обробляти його водонепроникними засобами.

Як усунути неприємний запах зі взуття

Прання у машині

Якщо ви носите зимові кросівки з утеплювачем, то найкращий спосіб вивести поганий запах – випрати їх у пральній машинці. Після цього їх треба ретельно просушити.

Спрей з оцту

Для чобіт та черевиків використовуйте оцтовий спрей. Його можна зробити самостійно на основі звичайного оцту, який добре знищує бактерії, які викликають неприємний запах. Для приготування потрібно змішати рівні частини оцту й води, налити в пульверизатор та обприскати засобом внутрішню сторону взуття.

Висихання на сонці

Поганий запах може зійти, якщо взуття поставити висихати в провітрювальному місці чи на сонці. Це допоможе випарувати вологу й вбити всі бактерії.



Поради, які допоможуть уникнути поганого запаху взуття / Фото Pexels

Щоб неприємний аромат не повертався, варто скористатися спеціальним порошком для поглинання запаху, який зменшує кількість поту. Їх можна придбати в спеціалізованих магазинах. В аптеках можна придбати засоби, які зменшуватимуть потовиділення на ногах.

Щоб запобігти проникненню вологи – використовуйте водонепроникний спрей, який наноситься на підкладку взуття. Також можна на ніч насипати у взуття дитячу присипку, яка усуває запах та вбирає зайву вологу.

Час від часу змінюйте устілки. Це теж хороший спосіб боротися із запахом, а ще змінюйте кожного разу шкарпетки.

Щоб взуття не накопичувало в собі поганий запах – уникайте тривалого носіння однієї й тієї ж пари. Чергуйте чоботи між собою, щоб кожна пара мала час повністю висохнути. Якщо використовувати ці способи, то уникнути неприємного запаху взуття зможе кожен.