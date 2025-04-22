Коли садити картоплю за народними прикметами: цікаво знати

Городники під час посадки картоплі орієнтуються на погодні умови чи місячний календар. Втім, є ще одна порада, яка допоможе визначити ідеальний час для посадки овочів – це народні прикмети.

Саджання картоплі є важливим процесом, оскільки від нього залежить майбутній урожай, пише 24 Канал. Саме тому посадку потрібно здійснювати у правильний час.

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Традиційно картоплю висаджують навесні, коли прогрівається земля. Щоб отримати багатий врожай, потрібно обирати сприятливі дні за народними прикметами. До них часто зверталися наші предки, оскільки вірили, що це допоможе їм у вирощуванні овочів.



Картоплю можна садити за народними прикметами / Фото Pexels

Городники кажуть, що картопля любить три десятки. Перша – це глибина посадки у 10 сантиметрів, друга – температура ґрунту на цій глибині у 10°C та третя – середньодобова температура під час посадки, яка має бути не нижчою, ніж 10°C.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, яка картопля для посадки є найкращою – мала чи велика.

Ранню картоплю садять в кінці квітня чи на початку травня, а дозріє вона вже до середини липня. Середньостиглу картоплю можна посадити в середній чи другій половині травня, а зібрати урожай в серпні.

Коли садити картоплю за народними прикметами

За народними прикметами, картоплю можна садити тоді, коли на березі з’являються перші листочки. Це буде ознакою достатнього прогрівання ґрунту. Також можна садити картоплю тоді, коли зацвіла черемха. Садити картоплю можна ще й тоді, коли на бузині з’явилися квіти.

А ще варто скористатися лайфхаком з грудкою землі, яку потрібно кинути на дорогу. Якщо вона прилипне, то земля буде занадто вологою й садити картоплю буде зарано.

Останнім терміном висаджування картоплі вважається літній Миколай. За новим календарем – це 9 травня, а за старим – 22 травня.