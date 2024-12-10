Як часто треба прати бюстгальтер: відповідь може вразити

Бюстгальтер є важливою частиною жіночого гардероба. Ця річ постійно перебуває в тісному контакті зі шкірою, тому треба знати, як часто її прати, оскільки це є важливим фактором гігієни та довготривалості.

Одиниці перуть бюстгальтер кожного дня, втім робити так зовсім непотрібно, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Немає потреби прати його так часто, якщо на ньому немає слідів поту. Надмірне прання лише пошкодить делікатну тканину й знизить еластичність виробу. Найкраще бюстгальтер кидати в прання після кількох використань.

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Як зрозуміти, що бюстгальтер треба прати

Частота прання залежить від кількох факторів. Саме на них треба звертати увагу, щоб зрозуміти, коли саме річ від спідньої білизни треба кидати в прання.

Погодні умови

У спеку потовиділення посилюється, тому й бюстгальтер треба частіше прати. Жир з тіла та піт здатні руйнувати тканину, тому їх треба вчасно видаляти.

Активність

Заняття спортом, інтенсивний рух призводять до того, що бюстгальтер треба прати одразу після носіння. Це стосується спортивних моделей.

Розмір чашки

Жінки, які носять бюстгальтери з більшим розміром чашки повинні прати бюстгальтер частіше через вищу ймовірність потовиділення.

Матеріал

Не можна часто прати бюстгальтер з шовку чи мережива, оскільки ці делікатні тканини швидко псуються.

Запах

Якщо річ погано пахне, тоді це очевидно, що бюстгальтер треба кидати в прання.

Як прати бюстгальтер

Щоб тканина відновила свою форму та еластичність, не носіть тканину кілька днів поспіль. Варто мати 3 бюстгальтери для щоденної зміни.

Використовуйте делікатний режим прання й прохолодну воду. Щоб захистити річ від ушкодження, покладіть її в спеціальний сітчастий мішечок для білизни.

Не варто користуватися сушаркою, оскільки вона може зруйнувати делікатні тканини під дією високої температури. Сушіть річ природним шляхом.

Фахівці радять купувати новий бюстгальтер у випадку, якщо ви вже починаєте помічати розтягнуті ремінці, втрату еластичності, стирчання кісточок чи бачите порвану тканину.