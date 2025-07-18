Прилади, які тягнуть найбільше електроенергії: корисно знати

У кожній оселі є базові електроприлади, без яких нам не обійтися. Вони найчастіше увімкнені в розетку, тому постійно тягнуть світло навіть у сплячому режимі. Витрати на світло можна зменшити у легкий спосіб.

Навіть коли приладами ніхто не користується, у вимкненому стані вони все одно підключені до мережі й споживають електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Які прилади найбільше споживають світло?

У побуті є 5 найенергозатратніших пристроїв, які збільшують цифри на платіжках, втім проблеми з часом можна позбутися.

Прально-сушильна машина – до 12 % у платіжці

Прилад споживає 4,5 – 6 кВт/год за цикл з використанням сушки. Мокрий одяг потребує багато енергії для повного висушування. Для економії електроенергії потрібно прати речі за температури 40 °C. Це допоможе скоротити витрати аж до 60%. У літню пору радимо сушити білизну на повітрі.

Сушильна машина – до 11% від загального споживання

Сушарки витрачають 3 – 5 кВт/год за один цикл. Щоб зекономити на оплаті за світло, варто вибирати сушильну машину з тепловим насосом, або сушити речі на балконі.

Морозильна камера – до 8% у річному споживанні

Через те, що прилад працює постійно, він споживає від 250 до 400 кВт/год на рік. Для підвищення ефективності камеру потрібно регулярно розморожувати й слідкувати за герметичністю ущільнювача. Для довготривалого зберігання продуктів, достатньо тримати температуру на рівні -18°C.



Морозильна камера працює безперестанку / Фото Pexels

Холодильник з морозилкою

Сучасні моделі споживають 150–300 кВт/год на рік, а старі ще більше. Для економії електроенергії, постарайтеся не відкривати надто часто дверцята, бо на відновлення температури прилад збільшує витрати енергії. Не можна в холодильник ставити гарячі страви, бо тоді компресор починає інтенсивніше працювати.

Пральна машина – до 7% у платіжці

Машинка під час прання за високої температури витрачає до 2 кВт/год за цикл. Рекомендовано прати не вище 40 °C. Барабан завантажуйте на повну, але не перевищуйте норму.

Споживають енергію й інші прилади в режимі очікування. До них належать телевізори, мікрохвильовки чи ноутбуки. У середньому це виходить до 10% витрат на електроенергію кожного місяця, тому потрібно вимикати з розетки все, що ви не використовуєте.