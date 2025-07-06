Ці 5 рослин очищують повітря у спальні: тримайте їх у кімнаті

Кімнатні рослини – це не тільки спосіб додати до кімнати затишку та зелені, але й чудова можливість покращити якість повітря у кімнаті. Але деякі рослини можуть бути у цьому більш ефективними за інші.

Рослини поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень, що потрібний усім людям та живим істотам для дихання, повідомляє 24 Канал. Але всього кілька квітів можуть швидко та ефективно покращити якість повітря у вашій спальні, якщо їх там поставити – це не тільки зробить кімнату зеленішою, але й може позитивно вплинути на ваш сон та відпочинок.

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Спатифілум

Перш за все, ця рослина надзвичайно проста у догляді, а також може тішити гарними білими квітами. Але мирна лілія також активно абсорбує та нейтралізує і кілька поширених шкідливих речовин, що часто можна зустріти у спальні – наприклад, ацетон, ксилол, толуол та бензол.

Спатифілум також може підвищити вологість повітря у приміщенні, адже в процесі транспірації він виділяє вологу через листя. Особливо корисно це взимку, коли повітря в домі через опалення часто стає надто сухим.

До слова, раніше ми вже розповідали про квіти, які притягують безшлюбність у дім – краще їх позбутися якнайшвидше.

Фікус Бенджаміна

Цей фікус нагадує невелике деревце та може принести більше користі вашій спальні, ніж ви можете уявити. Він фільтрує чимало токсинів, зокрема й бензол, формальдегід та трихлоретилен.

Також рослина може збагатити повітря киснем та підтримувати оптимальний рівень вологості у спальні. Листя може поглинати також і пил і кілька інших дрібних частинок, що осідають на його поверхні – а це зменшує кількість алергенів.

Алое вера

Ця рослина може усувати та фільтрувати токсини у повітрі, а відтак покращувати якість навколишнього середовища. Особливо це корисно для людей, що страждають на алергію та респіраторні захворювання – алое вера може зменшити кількість алергенів та подразників у спальні.

Окрім того, відома рослина і своїми противірусними та антибактеріальними властивостями – вони сприяють зменшенню кількості мікроорганізмів у повітрі.

Бегонія

Бегонія відмінно бореться з парами різних хімічних сполук. А якщо ви регулярно для очищення квартири використовуєте побутову хімію, тоді без бегонії на підвіконні просто не обійтися.



Бегонія ефективно очищує повітря / Фото Pexels

Найкраще поставити квітку у півтіні та поливати влітку кожні 3 – 4 дні. Взимку вистачить поливу раз на тиждень.

Драцена

Вона добре нейтралізує пари формальдегіду у приміщенні та поглинає частинки бензолу й трихлоретилену – вони часто потрапляють у квартиру з вулиці. Окрім того, саме драцена допоможе позбутися залишків побутової хімії.