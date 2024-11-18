Чем почистить белые кроссовки в домашних условиях: средства, которые справятся с грязью и желтизной

Белые кроссовки – это главная обувь в нашем гардеробе, даже в осеннюю пору. Однако они имеют свойство быстро загрязняться, поэтому их следует чистить, чтобы они выглядели аккуратными и ухоженными. Чтобы идеально отчистить кроссовки, стоит воспользоваться домашними средствами, которые достаточно эффективны.

Кроссовки белого цвета очень хорошо выглядят, впрочем осенью они не совсем практичны, поэтому им нужен надлежащий уход, пишет 24 Канал. Чтобы обувь всегда имела идеальный вид, нужно периодически их чистить. Благодаря обычным средствам, можно избавиться от желтизны и серости кроссовок.

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Кукурузный крахмал

Посыпьте кукурузным крахмалом грязные участки кроссовок и оставьте на несколько минут, а потом уберите остатки мягкой щеткой. Дополнительно можете протереть место влажной салфеткой.

Пищевая сода и лимонный сок

Лимонный сок и пищевая сода – это отличное сочетание для чистки кроссовок, которое придаст им блеск. Нужно смешать столовую ложку сока со столовой ложкой соды. Пастообразную смесь нужно нанести на кроссовки, оставить на 30 минут, а тогда протереть мягкой щеткой.

Средство для мытья посуды

Это средство удачно удаляет жир с посуды, поэтому справится с любыми пятнами на обуви. Одну столовую ложку жидкости для мытья посуды смешайте с водой и почистите этой жидкостью кроссовки с помощью мягкой щетки. После этого смойте теплой водой и высушите, как обычно.



Средства для чистки белых кроссовок / Фото Pexels

Зубная паста

Она лучше всего подходит для очистки резиновой подошвы и белых деталей на кроссовках. Небольшое количество нужно нанести на щетку и аккуратно потереть грязный участок, после этого смыть теплой водой и повторить процедуру.

Уксус и пищевая сода

Столовую ложку соды надо смешать со столовой ложкой уксуса. С помощью щетки, пасту нужно нанести на грязные участки. Оставьте на 15 минут, а тогда смойте теплой водой.

Если не хотите чистить кроссовки самостоятельно, тогда можно их постирать в стиральной машинке, но перед тем обязательно выньте стельки и шнуровки.