Копеечный и эффективный: вот как использовать лимон в уборке

Оказывается, для того, чтобы эффективно убирать в доме, вам не нужно покупать дорогие средства – достаточно будет использовать то, что уже лежит в холодильнике.

В следующий раз, когда вы будете думать над тем, или выбрасывать остатки лимона, что уже не пригодны к употреблению, подумайте еще и о том, что его можно использовать для уборки, сообщает 24 Канал со ссылкой на DIY Kitchens.

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Освежите холодильник

Хотите, чтобы ваш холодильник всегда пах свежестью и не излучал ароматы всех продуктов, которые вы храните внутри? На помощь придет обычный лимон. Нужно просто разрезать его на несколько частей и положить половинки на полки. Продукт будет впитывать плохие запахи и будет излучать приятный аромат.

Почистите микроволновую печь

Если ваша микроволновка уже не очень приятно пахнет, тогда вы можете легко исправить это с помощью лимона. Это натуральное чистящее средство может оказаться удивительно эффективным. Вам нужно просто разрезать лимон и положить его половинку в миску с небольшим количеством воды. Нагревайте прибор в течение минуты, и тогда вся грязь внутри размякнет, и ее можно будет убрать обычной тряпкой.



Лимон полезен в уборке / Фото Pexels

Уберите накипь

Когда вы в последний раз заглядывали внутрь своего чайника? Если вы не можете вспомнить, тогда есть очень неплохие шансы, что внутри могут оказаться накопления минералов, или белый неприятный осадок. Отмыть его может быть непросто, но если вы прокипятите воду с ломтиками лимона внутри, мыть ничего не придется: известковый осадок отпадет сам.

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Уберите ржавчину

Так, лимон может разобраться даже с такими сложными загрязнениями! Вам нужно просто смешать немного лимонного сока с содой и втирать в пятна. Оставьте смесь на несколько минут, а затем удалите ее вместе с остатками ржавчины.