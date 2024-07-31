Как отчистить кастрюлю: народные методы, которые используют все

Каждая хозяйка сталкивалась на кухне с пригоревшей кастрюлей. Пусть вас не огорчает такая неприятность, поскольку ее можно легко исправить.

Каждая кастрюля требует особого подхода. К примеру, алюминий можно чистить любым способом. Нержавеющая сталь пригорает редко, но когда такое происходит, то можно использовать уксус или соду. Также хорошо помогает отчистить кастрюлю кофейная гуща и активированный уголь.

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Эмалированную кастрюлю отмывают солевым раствором. Тефлон часто пригорает, но проблем с ним нет, потому что отчистить его можно достаточно легко.

Как отчистить кастрюлю

Для того, чтобы отчистить кастрюлю вам понадобится губка с шероховатой поверхностью. Для того, чтобы справиться с внешним пригаром, воспользуйтесь одним из нескольких способов.

Сода

Натрите поверхность содой и оставьте на 10 минут. Тогда хорошо разотрите и промойте под горячей водой.

Лимонная кислота

Сок лимона или лимонная кислота не только избавят кастрюлю от налета, но и помогут устранить неприятные запахи. Просто смешайте лимонный раствор с моющим средством, оставьте на 5 минут, а потом смойте.

Сода с солью

Кастрюлю из нержавейки поможет отмыть сода с солью. Для этого на дно всыпьте 100 граммов соды и 100 граммов соли. Сверху налейте 50 миллиграммов воды до образования кашицы. Оставьте емкость на ночь, а утром все тщательно помойте.

Сода и уксус

Если же эмалированная кастрюля сильно пригорела, то на дно посуды налейте одинаковое количество соды и яблочного уксуса. Оставьте на всю ночь, а утром помойте.



Лучшие советы для выведения пригара / Фото Pexels

Если же эти методы не помогут, кастрюлю можно прокипятить с различными веществами, которые приведут к исчезновению нагара.

Хозяйственное мыло

Натрите хозяйственное или обычное мыло и натрите на терке. Бросьте его на дно кастрюли и залейте за 30 минут стаканом воды. Кастрюлю поставьте на сильный огонь, чтобы жидкость закипела. Этим методом можно избавиться даже от самого сильного пригара.

Сода и уксус

Этот метод подойдет для алюминиевых кастрюль. На дно влейте уксус и всыпьте соды, хорошо разотрите все губкой, а через 30 минут залейте водой. Поставьте на огонь, доведите до кипения, подержите еще 20 минут на плите, а тогда начинайте очистку.

Солевой раствор

Для эмалированной кастрюли лучше всего приготовить солевой раствор. На 1 литр воды возьмите 5 столовых ложек соды и оставьте раствор в кастрюле на несколько часов. После кипячения можно избавиться от старого пригара.