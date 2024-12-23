Как легко отмыть фасады кухни: секретный раствор, о котором знают единицы

На дверцах кухонных шкафчиков остаются следы от приготовления пищи, отпечатков пальцев и всевозможные разводы. Иногда вытирания губкой с моющим средством недостаточно, поэтому стоит воспользоваться действенным лайфхаком, который действительно является полезным.

Жирный налет на кухонных поверхностях и мебели – это проблема с которой сталкиваются все хозяйки квартир и домов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Сизовой.

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Для того, чтобы избавиться от всех липких пятен, не стоит покупать дорогие химические средства. Достаточно будет воспользоваться народным средством, о котором рассказала блогерша.

Как отмыть фасады кухни

Блогерша отметила, что от этого раствора фасады будут приятными на ощупь и останутся идеально чистыми на длительный период. Для средства вам понадобится:

2 чайные ложки крахмала;

половину колпачка ополаскивателя для одежды;

1 чайную ложку лимонной кислоты или 3 чайных ложки лимонного сока;

500 миллиграммов горячей воды.

Все хорошо перемешайте в объемной миске и смочите в растворе тряпку. Ею протрите весь фасад кухни и увидите, что от пятен не останется и следа, а пыль даже не будет оседать на мебель.

Отмывание фасадов кухни народным методом: смотрите видео

Очистить кухонную мебель можно еще несколькими действенными методами. Прекрасно с очисткой жира справляется горчичный порошок. Поверхность фасада нужно намочить и посыпать горчичным порошком. Подождите немного, чтобы грязь размякла и начните протирать мебель.

Отлично с жиром на кухонных поверхностях справляется содовая паста. Нужно 3 столовые ложки смешать с 2 столовыми ложками воды. Полученную смесь нанесите на грязную поверхность и оставьте на 40 минут, а после этого вытрите остатки губкой.

Если же поверхности очень грязные, а сода не способна справиться с жиром, тогда воспользуйтесь уксусом или водкой. Достаточно увлажнить губку в одной из этих жидкостей и протереть фасады. Через 20 минут жир начнет сам стекать с поверхностей. После этого надо все протереть насухо чистой тряпкой.