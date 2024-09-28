Как отмыть душевую кабину за 15 минут: назван лучший способ среди всех

Каждый из нас сталкивался в душе с известковым налетом, который прочно оседает на стенках дверей. Чтобы удалить налет за 15 минут, стоит воспользоваться одним действенным способом.

В душевой кабине могут быть стойкие пятна и насыщенный известковый налет, пишет Express. Стеклянные душевые перегородки быстро загрязняются, поэтому кроме налета от водных минералов, там есть доступные пятна от шампуня, геля для душа и других средств.

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Чем отчистить душевую кабину

Чтобы отчистить душевые сетки, вам нужно средство для мытья посуды и лимонный сок. Жидкость для посуды расщепляет жир, поэтому сможет легко удалить остатки мыла с поверхности, а вот лимонный сок растворит известковый налет и уберет все мутные пятна.



Лимонный сок удаляет известковый налет / Фото Pexels

Жидкость для мытья посуды и лимонный сок надо смешать в бутылке и залить кипятком. Бутылкой надо потрясти, чтобы смешать все ингредиенты. Далее раствор надо распылить на стекло душевой кабины и оставить на 15 минут, а после этого протереть душевую перегородку тряпкой из микрофибры.

Этот простой лайфхак вам удивит, поскольку душевая кабинка снова станет чистой, а все мутные пятна исчезнут. Такой метод совсем не затратный, поэтому его смогут повторить все хозяйки, поскольку средства для очистки найдутся на каждой кухне.

Если же вам не удастся отмыть стекло в душевой кабине, тогда воспользуйтесь уксусом, который способен эффективно удалить известковый налет.