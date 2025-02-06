Будет блестеть как новая: как отмыть нагар на сковородке

С деликатной поверхностью сковородки надо быть достаточно осторожными, чтобы не повредить ее. Нужно отказаться от агрессивных средств в пользу народных методов, которые являются более безопасными и эффективными. Для приготовления растворов для чистки нагара вам понадобится совсем немного времени.

Нагар является самой стойкой грязью на сковородке, поэтому справиться с ним не совсем легкая задача, пишет 24 Канал. Отчищать его порой долго и проблемно, впрочем вполне возможно, если знать, что именно дает нужный эффект. Эти методы не повредят поверхность, а сделают ее блестящей как новую.

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Только будьте осторожны со сковородкой с тефлоновым покрытием, поскольку ее очень легко повредить.

Очистка содой и уксусом

Сода и уксус хорошо очищают нагар, поэтому для приготовления раствора возьмите 100 граммов соды и 50 граммов уксуса и смешайте в глубокой емкости. Жидкость нанесите на то место, где есть нагар на сковородке и оставьте на 20 минут, чтобы кашица хорошо проникла в слои грязи и легко отошла. Для устойчивого нагара сковородку надо оставить в кипятке на ночь.

После того, как сковородка будет очищена от нагара, используйте средство для мытья посуды с металлической щеткой, чтобы избавиться от остатков нагара и удалить остатки соды, уксуса и грязи. От запаха уксуса поможет избавиться каменная соль, которой надо потереть посуду.

Перекись водорода и сода

Смешайте соду с перекисью водорода до кашеобразного состояния. Далее разогрейте сковородку на плите, снимите с огня и аккуратно нанесите смесь на загрязненные участки. Через 15 минут нагар надо убрать мягкой губкой и зубной щеткой.



Вывести нагар можно достаточно быстро / Фото Pexels

Картофельный крахмал

Для сковородки с антипригарным покрытием можно использовать картофельный крахмал. Нужно в 200 миллиграммов воды насыпать 3 столовые ложки крахмала и поставить сковородку с раствором кипеть на плиту на 25 минут. После того, как она остынет, вытрите губкой и сполосните водой.

Сода

От легкого нагара можно избавиться с помощью спирта. Очистить загрязнения можно благодаря ватным дискам или мягкой тряпкой.

Кальциновая сода

Сковородку смочите теплой водой и нанесите кальциновую соду так, чтобы она покрывала полностью загрязнения. Тогда осторожно потрите мягкой губкой и оставьте на час для улучшения результата.