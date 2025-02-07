Как почистить пожелтевшую ванну: малоизвестные лайфхаки

В ванной довольно часто можно наблюдать пожелтение. Если его вовремя не отмыть, то впоследствии оно станет еще более насыщенным. Чтобы не допускать сильных загрязнений, советуем очищать ванну постоянно, но если желтых пятен много, то их можно легко вывести народными средствами.

Вернуть белоснежность чугунной ванне вполне возможно, пишет 24 Канал. Желтые пятна появляются из-за жесткой воды, которая течет из кранов, поэтому это явление является заметным у многих. Вернуть красивый вид ванной можно благодаря нескольким способам.

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Отбеливатель

От пожелтевших участков хозяйки используют отбеливатель. Его нужно налить на желтую поверхность и оставить на 30 минут, а затем смыть теплой водой. Отбеливатель имеет довольно резкий запах, поэтому позаботьтесь о хорошей вентиляции.

Средство для чистки духовок

В таком средстве содержатся мягкие абразивы, которые легко справятся с грязью. Нужно на желтое пятно нанести раствор и потереть губкой, пока поверхность не станет чистой и белой.



Ванну от желтизны можно отмыть / Фото Pexels

Лимонная кислота

В одном литре воды нужно растворить 3 столовые ложки лимонной кислоты. Этим раствором нужно хорошо помыть ванну и отчистить поверхность с желтым налетом.

Уксус с водой

Налейте в ванну 4 стакана белого уксуса и заполните ее водой так, чтобы пятно полностью покрылось. Раствор оставьте на 5 часов, а потом просто промойте губкой.

Уксус с содой

Благодаря своей кислотности уксус легко выведет загрязнения из жесткой воды. Смешайте уксус с содой и нанесите эту эссенцию на пятно на некоторое время, а после этого хорошо протрите, чтобы желтое пятно сошло.

Обратите внимание, что эмалированную ванну можно отмывать щелочными средствами, но без кислоты. Почистить ванну можно с помощью пищевой соды. Ее надо развести с водой до густой консистенции, растереть по всей поверхности, а тогда смыть. Также для чистки подойдет стиральный порошок. Вотрите его в загрязненное место на 10 минут, а потом смойте водой.

Акриловая ванна является очень чувствительной к средствам. Для такой поверхности нельзя использовать абразивные методы. Подойдет только сода, лимонная кислота и уксус.