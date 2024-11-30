Растения начнут расти с двойной силой: используйте одно копеечное удобрение
Комнатные растения зимой также нуждаются в уходе. И если вы хотите убедиться, что они будут расти максимально хорошо, нужно позаботиться об одном простом удобрении.
На кухне точно найдется немало отходов, но некоторые из них можно отправить не в мусорку, а в горшки с вашими комнатными растениями, сообщает 24 Канал. И всего одна добавка может существенно подкормить ваши цветы.
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Чем подкормить растения дома?
Если вы привыкли после приготовления блюда просто выбрасывать лавровый лист, не спешите. Он может быть использован с гораздо большей пользой, ведь имеет антисептические и антибактериальные свойства. Кроме того, его состав также богат витаминами группы В, С и А. В лавровом листе вы найдете магний, кальций, железо, калий, цинк, натрий и фосфор.
Растения нужно подпитывать / Фото Pexels
Впрочем, самая главная особенность лаврового листа, которая приносит пользу комнатным растениям – это наличие в составе муравьиной и уксусной кислот. Они могут стимулировать рост растений и будут полезными даже зимой. Кроме того, лавровый лист может повысить устойчивость к болезням и стрессу, стимулировать цветение и даже усилить аромат цветов.
Вот несколько способов, в которые вы можете использовать лавровый лист как удобрение:
- Свежие листья. Для этого нужно просто положить несколько свежих лавровых листочков в горшок с растениями или на поддон с водой. Так можно отпугнуть вредителей, а по помещению будет распространяться приятный запах.
- Порошок. Для приготовления порошка нужно измельчить листья в блендере или кофемолке. После этого посыпьте порошком поверхность почвы или смешайте его с землей во время пересадки растений. Так вы можете обогатить почву питательными веществами и защитить ее от гнили и плесени.
- Настой. Для этого нужно взять 10 – 15 лавровых листьев и литр кипятка и настаивать 2 – 3 часа. Затем процедите и используйте настой для полива или опрыскивания растения несколько раз в месяц.