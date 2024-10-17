Чистые окна будут постоянно: блогер рассказала, что надо добавить в раствор

Грязные окна не только имеют плохой эстетический вид, но и препятствуют попаданию света в комнату. В осеннюю пору их надо особенно тщательно мыть, поскольку из-за дождей они способны быстрее загрязняться.

Блогер София Сизова, которая рассказывает в своем инстаграме лайфхаки по уборке дома, поделилась интересным рецептом раствора, который отмоет окна до блеска.

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Это средство обеспечит окнам идеальную чистоту и предотвратит появление пыли, а это значит, что окна длительное время будут оставаться чистыми.

Как сделать раствор для мытья окон

К 200 миллиграммов воды добавьте 100 миллиграммов спирта или водки, 100 миллиграммов уксуса и 1 столовую ложку глицерина. Все ингредиенты смешайте в большой емкости, а полученную смесь перелейте в распылитель, чтобы легко наносить средство на окна.

Обратите внимание на важный момент. Перед тем, как вытирать окна, протрите их сухой тряпкой. Таким образом вся пыль и грязь останутся на салфетке, поэтому вы не будете растирать эту пыль по всей поверхности окон.

Далее остается только распылить средство на окно и хорошо его протереть. Двигайтесь по горизонтали, а затем вертикально, чтобы не оставить разводов.

Как сделать средство для мытья окон: смотрите видео

Такое домашнее средство подарит вашим окнам чистоту и идеальный вид без разводов и пятен. Глицерин способствует тому, чтобы отталкивать пыль, поэтому окна будут без грязи длительное время.

Что интересно, это средство прекрасно может справиться с плесенью, которая из-за влажности может появиться на окнах. В растворе содержится спирт и уксус, которые имеют антибактериальные свойства. Они помогают уничтожать неприятные бактерии и грибки.

Раствор для окон можно использовать еще и случаях, если вы или члены вашей семьи имеют аллергию на химические средства, которые имеют специфический резкий запах.