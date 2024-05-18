Как удалить жир с решетки духовки за одну ночь: будет сиять, как новая

Решетки из духовки часто бывают запятнаны жиром, как вывести порой не так уж и просто. Однако есть один гениальный лайфхак, который действительно помогает устранить проблему.

Есть одна техника очистки, которая легко справится со стойким пригоревшим жиром на полках духовки или с грилем для барбекю. Для этого вам даже не придется покупать химические средства из магазинов.

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Как удалить жир из духовки

Решетку из духовки надо поставить на траву на всю ночь. В случае, если такой возможности нет, тогда воспользуйтесь альтернативой и замочите ее в раковине в 4 ложках соды и горячей воде.

Такой метод действительно работает, впрочем експертка Нэнси Биртвисл говорит, что трава лучше всего влияет на удаление жира. Все, что вам надо сделать – вытереть утром решетку старым полотенцем или тряпкой.

"Я не могу в это поверить! Я потратил годы на использование химикатов и часы на отчистку часами!", – пораженно отметил один из пользователей, который попробовал метод очистки травой.

Другие же пользователи добавили, что травяной метод действительно работает, поэтому они пользуются им же годами. Если решетки очень пригоревшие, то оставьте их на траве еще дольше. Специалист рекомендует очищать пригоревший жир каждые несколько недель, чтобы он не накапливался на стенках и вам было гораздо легче от него избавиться.