Вывести запах от сигарет с одежды очень просто: вот, что нужно сделать

Сигареты имеют не очень приятный запах, который может просачиваться на одежду. В большинстве случаев помогает обычное проветривание, однако если его было недостаточно, тогда стоит принять лучшие методы, которые точно выведут вонь.

Дым от сигарет может оставить неприятный аромат на волосах, поэтому его придется вымыть, пишет 24 Канал. Чтобы избавиться от запаха с кожи рук – хорошо их вымойте с мылом.

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Чем вывести запах от сигарет

Минимизировать запах сигарет на одежде можно в случае, если не курить в закрытом помещении и не стоять поблизости с курильщиками. В противном случае весь дым легко перейдет на вашу одежду, однако не стоит расстраиваться, поскольку его можно легко вывести.

Вымачивание

Если вещи от сигарет очень сильно прокурены, тогда перед стиркой его надо предварительно вымочить в теплой воде с белым уксусом в равной пропорции на 30 минут. После этого бросьте одежду в стиральную машину и хорошо высушите на свежем воздухе.



Методы, которые помогут вывести плохой запах / Фото Pexels

Стирка

Продымленную одежду стирайте при температуре 60°C обычным стиральным порошком. Чтобы окончательно вывести вонь от сигарет, к стирке добавьте столовую ложку уксуса, который нейтрализует запах и смягчит одежду.

Эфирное масло

В пахучих эфирных маслах содержатся антибактериальные свойства. Нужно добавить несколько капель масла эвкалипта, лаванды или чайного дерева в стирку, чтобы вывести запах.

Сода

Обычная сода способна абсорбировать запахи. Нужно насыпать ее на дно корзины с грязной одеждой, оставить вещи с неприятным запахом на ночь, а утром перед стиркой встряхнуть и бросить в машинку.

Свежий воздух

Чтобы нейтрализовать запах от сигарет, нужно повесить одежду на свежий воздух на несколько часов или на всю ночь.