Затирка в душе будет оставаться белоснежной годами: нужно одно натуральное средство

Поддерживать чистоту плитки в ванной может быть непросто – ведь из-за постоянной влажности всегда остаются высокие риски заражения грибком и плесенью. Впрочем, необязательно прибегать к бытовой химии, чтобы вернуть плитке белый цвет.

Со временем пыль и грязь начинают загрязнять ранее идеально белую плитку, и это создает идеальную среду для роста плесени внутри, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем почистить затирку плитки?

Швы между плиткой нужно очищать не только тогда, когда на них уже появилась плесень, но и превентивно ежемесячно – так будет гораздо легче поддерживать чистоту. Конечно, если заражение плесенью уже серьезное, гораздо лучше будет воспользоваться бытовой химией, или отбеливателем для устранения загрязнений.

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Но если проблема еще не успела распространиться, можно обойтись значительно дешевле и безопаснее натуральными средствами. В частности, все, что вам понадобится – это перекись водорода и пищевая сода.

Оба ингредиента нужно смешать, чтобы образовалась густая паста. Перекись полезна из-за того, что это – хорошее дезинфицирующее средство с противогрибковыми свойствами – и она может проникнуть в затирку и уничтожить споры плесени, одновременно не повреждая плитку.



Плитку можно почистить без химии / Фото Pexels

Очень часто его используют, кстати, в зубной пасте – ведь это отбеливатель. Поэтому перекись может очистить пятна и осветлить затирку – и ваша ванная будет выглядеть, как новенькая.

Зато пищевая сода помогает усилить очистку благодаря тому, что является мягким абразивом, который может проникнуть в любую грязь и очистить его без царапания поверхности.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как быстро избавиться от вони из стиральной машины – это можно сделать элементарными средствами.

Перед чисткой этим натуральным средством оденьте перчатки, а потом нанесите его на плитку и затирку, оставив на 5 – 10 минут, чтобы средство подействовало. После этого щеткой потрите плитку, пока она не станет белоснежной, и смойте теплой водой.