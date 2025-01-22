Розы простоят свежими в вазе 14 дней: что для этого надо сделать

Приближается День влюбленных, когда мужчины не только говорят женщинам о своих чувствах к ним, но и выражают свою любовь охапками цветов. Чтобы подаренные розы долго простояли в вазе, стоит знать несколько важных секретов.

Очень часто бывает такое, что цветы дома начинают увядать уже через несколько дней, пишет 24 Канал. Впрочем, срезанные розы могут простоять гораздо дольше, если последовательно придерживаться определенных правил.

Читайте также Какие цветы нельзя дарить девушке на День Валентина: избегайте их

Что делать, чтобы розы долго стояли

Обязательно снимайте с цветов подарочную упаковку. Класть розы с полиэтиленовой или бумажной упаковкой не надо. Далее надо подрезать стебли роз под углом 45 градусов. Это нужно для того, чтобы цветы хорошо поглощали воду из вазы.

Такую процедуру советуют проводить в воде или под струей воды, чтобы ограничить цветку доступ к воздуху. Если он попадет внутрь цветка, то он простоит в вазе гораздо меньше времени.

Также стоит отрезать нижние листья розы, особенно те, которые попадают в воду. Со временем они начнут гнить в воде и сократят возраст цветка. Держать розы стоит в отстоянной и прохладной воде, она не должна быть ледяной.



Цветы в вазе могут простоять 14 дней / Фото Pexels

Чтобы цветы дольше простояли, можно добавлять специальные питательные добавки, которые продаются в цветочных магазинах. Хозяйки даже прибегают к домашним лайфхакам и сыпят в воду 30 граммов сахара и одну столовую ложку уксуса.

А еще в вазу можно положить аспирин, который продлит жизнь розам. Ацетилсалициловая кислота сохранит свойства воды и она не будет застаиваться. В одном литре воды нужно развести 5 таблеток аспирина.

Розы нужно подрезать ежедневно и менять воду в вазе. Срезанные стебли цветка промойте под краном. Благодаря этим нескольким советам розы могут простоять 14 дней. Однако здесь важно понимать, что срезанные цветы не смогут простоять больше, чем 2 недели.

Не ставьте розы рядом с фруктами и вблизи места с прямыми солнечными лучами и источниками тепла.