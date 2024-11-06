Еда уже никогда не будет пригорать: сделайте это со сковородкой

Иногда на кухне приходится сталкиваться с проблемой: что бы вы ни готовили, еда прилипает к сковородке, и блюдо теряет "товарный" вид.

К счастью, разобраться с проблемой пригорания сковородки достаточно просто, сообщает 24 Канал. Для этого, впрочем, нужно знать несколько важных и полезных лайфхаков.

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Яблочный уксус

На сковородку перед тем, как начнете что-то жарить, опытные повара советуют нанести несколько капель яблочного уксуса и качественно распределить по поверхности. После этого посуду нужно прогреть, пока жидкость не испарится полностью.

А вот уже тогда можно начинать приготовление любого блюда без страха, что оно пригорит или прилипнет.

Кухонная соль

Эта хитрость подходит на случай, если вы готовите в чугунной или алюминиевой сковороде. А вот в посуде с антипригарным покрытием использовать этот метод не стоит – можете его только сильнее повредить.

Поставьте сковороду на огонь и нагрейте, а потом высыпьте 3 – 4 ложки соли. Периодически помешивайте и прожарьте соль до момента, пока она не изменит цвет. Соль уберите, вместо этого налейте небольшое количество масла, прогрейте его и дайте остыть. После этого вытрите остатки масла и начинайте жарить пищу.



Соль поможет остановить пригорание / Фото Pexels

Спрей

Если пострадала сковородка с антипригарным покрытием, лучший способ остановить пригорание – это восстановить его. И сделать это можно с помощью специального спрея для восстановления антипригарного покрытия. Его можно найти в хозяйственном магазине, или в магазине со сковородками.

Применяйте его в соответствии с инструкцией, и в большинстве случаев достаточно будет нанести его на дно посуды и поставить на 45 минут в раскаленную духовку.